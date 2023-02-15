Оскольчанку пугает ночь из-за шума в батареях

«В тепловой камере всё это происходит, как я понимаю. Дам поручение вместе с Теплоэнерго, чтобы прошли вместе с ЖЭУ и определились, что сделать для того, чтобы максимально снизить шум, который вам мешает. Техническое решение вам сообщат», — пообещал Андрей Чесноков, глава Старооскольской администрации.