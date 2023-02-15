Оскольчанку пугает ночь из-за шума в батареях

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Заявку на устранение причины звукового раздражителя жительница города не раз оставляла в своем ЖЭУ, но пока обстановка не изменилась. Ночи у неё по-прежнему бессонные и беспокойные.
«Звук издается из подвала. Сплю в берушах и с включенным телевизором. Живу на первом этаже», — жалуется женщина.
Градоначальник распорядился провести выезд в жилой дом коммунальщиков, оценить обстановку и найти техническое решение проблемы.
«В тепловой камере всё это происходит, как я понимаю. Дам поручение вместе с Теплоэнерго, чтобы прошли вместе с ЖЭУ и определились, что сделать для того, чтобы максимально снизить шум, который вам мешает. Техническое решение вам сообщат», — пообещал Андрей Чесноков, глава Старооскольской администрации.