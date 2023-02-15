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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Оскольчанку пугает ночь из-за шума в батареях

15 февраля 2023, 08:07
Фото: 1MI
Татьяна Калугина пожаловалась старооскольскому мэру о громкой работе системы отопления. Женщина вынуждена из-за этого спать в берушах.

Заявку на устранение причины звукового раздражителя жительница города не раз оставляла в своем ЖЭУ, но пока обстановка не изменилась. Ночи у неё по-прежнему бессонные и беспокойные.

«Звук издается из подвала. Сплю в берушах и с включенным телевизором. Живу на первом этаже», — жалуется женщина.

Градоначальник распорядился провести выезд в жилой дом коммунальщиков, оценить обстановку и найти техническое решение проблемы.

«В тепловой камере всё это происходит, как я понимаю. Дам поручение вместе с Теплоэнерго, чтобы прошли вместе с ЖЭУ и определились, что сделать для того, чтобы максимально снизить шум, который вам мешает. Техническое решение вам сообщат», — пообещал Андрей Чесноков, глава Старооскольской администрации.

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#Татьяна Панарина#Шум в батареях#Сон#Жалоба#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков
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