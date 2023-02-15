Оформление контракта на СВО может стать дистанционным в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Белгородец, решивший отправиться на спецоперацию добровольцем, обратился после посещения военкомата к губернатору. По рассказу местного жителя, он заранее заполнил соответствующую анкету на портале Госуслуги и ожидал, что этого хватит. Но когда мужчину пригласили в военкомат, он столкнулся с необходимостью подписать «полноценный контракт». У него возник вопрос — почему.
Но Вячеслав Гладков открыто сказал, что ему кажется такой формат вполне естественным — анкета и контракт не дублируют друг друга. Несмотря на это, глава Белгородской области пообещал посмотреть, можно ли и контракт подписывать дистанционно. В настоящий момент законодательство запрещает такой формат.
По-другому законодательство пока не позволяет делать. Хотя мы посмотрим, есть ли возможность подписывать контракты в электронной форме.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Пока что губернатор обозначил это только как задумку — о сроках реализации речи ещё не идёт. Но наверняка цифровизация значительно облегчила бы жизнь и военкомату, и его посетителям.