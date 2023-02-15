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Оформление контракта на СВО может стать дистанционным в Белгородской области

15 февраля 2023, 16:54
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира пообещал изучить, насколько возможно подписывать документы добровольцев в электронной форме. Заполнение анкеты перед посещением военкомата не связано с контрактом.

Белгородец, решивший отправиться на спецоперацию добровольцем, обратился после посещения военкомата к губернатору. По рассказу местного жителя, он заранее заполнил соответствующую анкету на портале Госуслуги и ожидал, что этого хватит. Но когда мужчину пригласили в военкомат, он столкнулся с необходимостью подписать «полноценный контракт». У него возник вопрос — почему.

Но Вячеслав Гладков открыто сказал, что ему кажется такой формат вполне естественным — анкета и контракт не дублируют друг друга. Несмотря на это, глава Белгородской области пообещал посмотреть, можно ли и контракт подписывать дистанционно. В настоящий момент законодательство запрещает такой формат.

По-другому законодательство пока не позволяет делать. Хотя мы посмотрим, есть ли возможность подписывать контракты в электронной форме.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Пока что губернатор обозначил это только как задумку — о сроках реализации речи ещё не идёт. Но наверняка цифровизация значительно облегчила бы жизнь и военкомату, и его посетителям.

Какие выплаты полагаются контрактникам в Белгородской области?
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор#Спецоперация#Доброволец#Военкомат#Госуслуги
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