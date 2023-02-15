Оформление контракта на СВО может стать дистанционным в Белгородской области

Белгородец, решивший отправиться на спецоперацию добровольцем, обратился после посещения военкомата к губернатору. По рассказу местного жителя, он заранее заполнил соответствующую анкету на портале Госуслуги и ожидал, что этого хватит. Но когда мужчину пригласили в военкомат, он столкнулся с необходимостью подписать «полноценный контракт». У него возник вопрос — почему.