Новые светофоры и перекрёсток вместо кольца: что хотят изменить на дорогах Белгорода

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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В 2023 году ожидаются изменения на дорогах Белгорода. На малой Богданке после капитального ремонта появится выезд на основную магистраль. Построят его в районе троллейбусного депо.
На капремонт малой Богданки потратят 76,4 млн рублей. Завершить его планируют до 15 июня. Рабочие установят бордюры, отремонтируют дорожное покрытие и тротуары, установят дорожные знаки, выполнят озеленение.
На улице Губкина уберут лежачих полицейских и установят новый светофор. Речь об участке возле остановки общественного транспорта около сборного пункта военкомата. Помимо этого, остановка с пешеходным переходом и светофором появится около дома № 16в. Плюс ко всему на дороге обновят покрытие.
В мэрии рассматривают вопрос изменения схемы проезда на пересечении Губкина — Костюкова. Вместо кольца здесь может появиться Т-образный перекрёсток со светофором.
На пересечении улиц Волчанской, Победы и Белгородского полка установят новый светофор. Указанный участок ранее признали одним из самых аварийных в областном центре.
Отметим, что малую Богданку, Губкина и перекрёсток Победы — Белгородского полка отремонтируют по профильному нацпроекту.