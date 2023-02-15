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Published Сегодня, 08:51

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Updated Сегодня, 08:53

Новые светофоры и перекрёсток вместо кольца: что хотят изменить на дорогах Белгорода

15 февраля 2023, 08:51
Фото: Go31.ru

В Белгороде сделают новый выезд на Богданку и уберут лежачих полицейских на Губкина

После капитального ремонта малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого появится дополнительный выезд на основную магистраль. Его построят в районе троллейбусного депо. Об этих и других изменениях пишет Go31.ru.

В 2023 году ожидаются изменения на дорогах Белгорода. На малой Богданке после капитального ремонта появится выезд на основную магистраль. Построят его в районе троллейбусного депо.

На капремонт малой Богданки потратят 76,4 млн рублей. Завершить его планируют до 15 июня. Рабочие установят бордюры, отремонтируют дорожное покрытие и тротуары, установят дорожные знаки, выполнят озеленение.

На улице Губкина уберут лежачих полицейских и установят новый светофор. Речь об участке возле остановки общественного транспорта около сборного пункта военкомата. Помимо этого, остановка с пешеходным переходом и светофором появится около дома № 16в. Плюс ко всему на дороге обновят покрытие.

В мэрии рассматривают вопрос изменения схемы проезда на пересечении Губкина — Костюкова. Вместо кольца здесь может появиться Т-образный перекрёсток со светофором.

На пересечении улиц Волчанской, Победы и Белгородского полка установят новый светофор. Указанный участок ранее признали одним из самых аварийных в областном центре.

Отметим, что малую Богданку, Губкина и перекрёсток Победы — Белгородского полка отремонтируют по профильному нацпроекту.

Малую Богданку в Белгороде отремонтируют за 76,4 млн рублей
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