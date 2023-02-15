Новые светофоры и перекрёсток вместо кольца: что хотят изменить на дорогах Белгорода

На улице Губкина уберут лежачих полицейских и установят новый светофор. Речь об участке возле остановки общественного транспорта около сборного пункта военкомата. Помимо этого, остановка с пешеходным переходом и светофором появится около дома № 16в. Плюс ко всему на дороге обновят покрытие.