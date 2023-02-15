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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

На Белгородскую область надвигается мороз

15 февраля 2023, 13:17
Фото: 1MI
В четверг, 16 февраля, ночью температура опустится до -12 °С. Днём ожидается до -8 °С. Прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

Мороз усилится в Белгородской области. 16 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой снег. Днём без осадков. В тёмное время суток ожидается до -12 °С. Днём, по прогнозам синоптиков, до -8 °С.

В Белгороде ночью температура опустится до -9 °С. Днём до -5 °С и небольшой снег. В Валуйках будет -10 °С в тёмное время суток и до -4 °С в дневное время. Такая же погода ожидается в Новом Осколе.

В Старом Осколе обещают до -10 °С ночью и до -6 °С днём, при этом пройдёт небольшой снег.

В выходные в регионе потеплеет. С начала следующей недели, 20 февраля, в Белгородской области снова ожидается похолодание.

Какая погода ожидается в Белгородской области весной 2023 года
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Валуйки#Новый Оскол#Погода#Прогноз погоды#Снег#Мороз#Похолодание
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