На Белгородскую область надвигается мороз

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Мороз усилится в Белгородской области. 16 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой снег. Днём без осадков. В тёмное время суток ожидается до -12 °С. Днём, по прогнозам синоптиков, до -8 °С.
В Белгороде ночью температура опустится до -9 °С. Днём до -5 °С и небольшой снег. В Валуйках будет -10 °С в тёмное время суток и до -4 °С в дневное время. Такая же погода ожидается в Новом Осколе.
В Старом Осколе обещают до -10 °С ночью и до -6 °С днём, при этом пройдёт небольшой снег.
В выходные в регионе потеплеет. С начала следующей недели, 20 февраля, в Белгородской области снова ожидается похолодание.