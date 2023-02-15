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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Мясо и морепродукты без сроков годности продавали в белгородских «Магнитах»

15 февраля 2023, 09:33
Фото: 1MI

В 28 магазинах «Магнит» в Белгородской области нашли нарушения

В Белгородской области проверили магазины сети «Магнит» и нашли нарушения. В межрегиональном управлении Россельхознадзора рассказали, что происхождение некоторых продуктов даже не удалось установить.

Сотрудники Россельхознадзора в январе проверили 55 магазинов сети «Магнит» в Белгородской области. Нарушения нашли в 28 точках.

В корочанском «Магните» на Красной площади нашли мясо и морепродукты без указания производителя, дат выработки и сроков годности. В Таврово обнаружили продукты в порванных упаковках. Информации об изготовителях и сроках годности тоже не было.

Похожие нарушения выявили в магазинах на улице Губкина, 27 и Некрасова, 31 в Белгороде, на улице Коммунаров, 17 и Базарной, 14 в Ракитном, на улице Советской в Ивне.

В ведомстве отметили, что без указания производителя и другой информации невозможно установить, проходили морепродукты и мясо ветконтроль или нет. Такая продукция подлежит изъятию.

В магазинах сети «Магнит» начнут торговать просроченными продуктами
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#Мясо#Морепродукты#Срок годности#Россельхознадзор#Проверка#Магнит#Магазин#Нарушения#Общество#Белгородская область#Белгород#Короча#Таврово#Ракитное#Ивня
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