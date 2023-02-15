Мясо и морепродукты без сроков годности продавали в белгородских «Магнитах»

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Сотрудники Россельхознадзора в январе проверили 55 магазинов сети «Магнит» в Белгородской области. Нарушения нашли в 28 точках.
В корочанском «Магните» на Красной площади нашли мясо и морепродукты без указания производителя, дат выработки и сроков годности. В Таврово обнаружили продукты в порванных упаковках. Информации об изготовителях и сроках годности тоже не было.
Похожие нарушения выявили в магазинах на улице Губкина, 27 и Некрасова, 31 в Белгороде, на улице Коммунаров, 17 и Базарной, 14 в Ракитном, на улице Советской в Ивне.
В ведомстве отметили, что без указания производителя и другой информации невозможно установить, проходили морепродукты и мясо ветконтроль или нет. Такая продукция подлежит изъятию.