Мэрия хочет через суд «выселить» предпринимателя из дома на Белгородском Арбате

В ответ на иск мэрии предприниматель подала иск встречный. В нём Чаплюк просит увеличить сумму возмещения почти в два раза — до 16 млн рублей. Но к заявлению бизнесвумен не приложила чек об оплате пошлины, из-за чего суд пока оставил иск без движения.