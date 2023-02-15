Мэрия хочет через суд «выселить» предпринимателя из дома на Белгородском Арбате

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Изъять для «муниципальных нужд» администрация требует:
По данным мэрии, последний принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам дома «пропорционально размеру общей площади нежилых помещений многоквартирного дома».
За изъятие помещения и возможные убытки горадминистрация готова выплатить Чаплюк 10,7 млн рублей. Суд иск мэрии принял, после чего запустил производство по делу.
В ответ на иск мэрии предприниматель подала иск встречный. В нём Чаплюк просит увеличить сумму возмещения почти в два раза — до 16 млн рублей. Но к заявлению бизнесвумен не приложила чек об оплате пошлины, из-за чего суд пока оставил иск без движения.
Кроме того, 8 февраля Чаплюк направила ходатайство о продлении срока оставления встречного иска без движения. Цель — устранить обстоятельства, «послужившие основанием для оставления встречного иска без движения». То есть, вероятно, время нужно для оплаты пошлины. Также истец заявила о возможности мирного урегулирования спора.
Суд ходатайство принял: Чаплюк дали «устранить обстоятельства» до 20 марта.