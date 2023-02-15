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Мэрия хочет через суд «выселить» предпринимателя из дома на Белгородском Арбате

15 февраля 2023, 10:16
Фото: 1MI
Администрация Белгорода обратилась в Арбитражный суд с иском к предпринимателю Чаплюк Светлане Яковлевне: мэрия требует освободить занятое ею нежилое помещение. Если верить определению суда, за это в администрации готовы выплатить возмещение.
Сюжет
Суд

Изъять для «муниципальных нужд» администрация требует:

  • Нежилое помещение площадью 61,3 кв м по адресу улица 50-летия Белгородской области, д. 7;
  • Земельный участок площадью 1362 кв. м, находящийся на улице 50-летия Белгородской области, д. 7.

По данным мэрии, последний принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам дома «пропорционально размеру общей площади нежилых помещений многоквартирного дома».

За изъятие помещения и возможные убытки горадминистрация готова выплатить Чаплюк 10,7 млн рублей. Суд иск мэрии принял, после чего запустил производство по делу.

В ответ на иск мэрии предприниматель подала иск встречный. В нём Чаплюк просит увеличить сумму возмещения почти в два раза — до 16 млн рублей. Но к заявлению бизнесвумен не приложила чек об оплате пошлины, из-за чего суд пока оставил иск без движения.

Кроме того, 8 февраля Чаплюк направила ходатайство о продлении срока оставления встречного иска без движения. Цель — устранить обстоятельства, «послужившие основанием для оставления встречного иска без движения». То есть, вероятно, время нужно для оплаты пошлины. Также истец заявила о возможности мирного урегулирования спора.

Суд ходатайство принял: Чаплюк дали «устранить обстоятельства» до 20 марта.

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