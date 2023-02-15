Корпорация МСП: Проверки малого бизнеса без обоснований незаконны

Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа помощи предпринимателям и тем, кто планирует запустить собственный бизнес. Она создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития России при поддержке деловых кругов. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователи во всех регионах имеют доступ к более чем 20 федеральным сервисам и более чем 400 федеральным и региональным мерам поддержки бизнеса.