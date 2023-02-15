Корпорация МСП: Проверки малого бизнеса без обоснований незаконны

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В ходе проведенного анализа были выявлены признаки нарушения моратория по 16 проверкам в отношении бизнеса, - пишут РИА Новости. В связи с этим Корпорация МСП отправила запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой о дополнительном контроле за правомерностью намеченных проверок. В итоге все 16 незаконно запланированных проверок были отменены, а соответствующие записи выведены из реестра. В прошлом году по итогам аналогичной работы отменили более 130 проверок.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что правительство занимается планомерной работой, ориентированной на снижение административной нагрузки на бизнес. В корпорации уже второй год фиксируют сокращение числа необоснованно запланированных проверок малого бизнеса, которые удается отменить при содействии Генпрокуратуры. В Корпорации МСП намереваются продолжать мониторинг реестра, а также рассмотрение поступивших через «Сервис 360°» обращений предпринимателей о проверках, которые прошли с нарушениями. Исаевич также подчеркнул, что в целях оперативного информирования на цифровой платформе МСП.РФ доступна услуга подключения в личном кабинете оповещения обо всех проверках.
Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа помощи предпринимателям и тем, кто планирует запустить собственный бизнес. Она создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития России при поддержке деловых кругов. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователи во всех регионах имеют доступ к более чем 20 федеральным сервисам и более чем 400 федеральным и региональным мерам поддержки бизнеса.