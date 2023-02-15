Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Как в Белгородской области готовят укрытия от обстрелов

15 февраля 2023, 13:41
Фото: Bel.ru
Адреса бомбоубежищ в регионе неизвестны. В случае ЧС местным жителям предлагаются альтернативные места укрытий — подвалы многоквартирных домов.
Сюжет
Укрытия

В прошлом году глава ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов сообщил, что бомбоубежища в области есть, однако раскрывать их местонахождение нельзя в целях безопасности. Бомбоубежища предусмотрены для обеспечения работы на стратегических объектах в случае ЧС.

Местным жителям в случаях ЧС предлагают укрываться в подвальных помещениях.

Подготовка подвалов

В прошлом году в регионе началась подготовка подвальных помещений к возможным случаям ЧС. Ключи от подвалов собрали в квартирах жителей первых этажей многоэтажек, а также в управляющих компаниях. При необходимости все желающие могли сделать себе дубликаты ключей. В качестве убежищ белгородцам предлагали использовать также паркинги.

Для удобства в подвальных помещениях власти поручили установить 2400 скамеек и запастись пятилитровыми бутылками воды.

Отметим, что в прошлом году в Белгороде также насчитывалось 306 альтернативных мест укрытий, среди них шесть ТЦ, 96 объектов областной собственности, 16 объектов муниципальной собственности и 188 хозяйствующих субъектов.

Чтобы можно было понять, где находится укрытие, по городу нанесли указатели. Вывески к ближайшим укрытиям нанесли на фасадах зданий.

Карта укрытий в мобильных приложениях

Для белгородцев разработали интерактивные карты укрытий — сейчас они доступны в приложениях 2GIS и «Яндекс.Карты». В приложении 2GIS маршрут до ближайшего укрытия можно проложить от текущего местоположения. На карте также обозначены входы в укрытие. Стоит отметить, что картой можно воспользоваться в офлайн-режиме.

На интерактивной карте «Яндекса» нанесены 785 многоэтажек, в которых находится 1935 подвалов, а также 63 хозпостройки с 70 подвалами.

Позже белгородцы с айфонами начали жаловаться, что из-за санкций не могут скачать приложение 2GIS. Для таких случаев в регионе разрабатывается ещё одно приложение с картой укрытий. По данным властей, приложение будет работать на всех телефонах с любым программным обеспечением. В приложении также будет доступна функция прокладки навигации. О сроках разработки приложения пока неизвестно.

Белгородцы с айфонами жалуются, что не могут скачать приложение с картой укрытий
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый обстрел в Белгородской области: людей попросили уйти в укрытияСпуститесь в укрытия: белгородцев предупредили о новом обстрелеБелгородцы с айфонами жалуются, что не могут скачать приложение с картой укрытий
#Алина Харина#Бомбоубежище#Карта#Подвалы#Общество#Укрытия#Белгородская область
Подпишитесь
В Белгороде планируют открыть сквер в честь бойцов ПВО
Сегодня, 13:37
Оформление контракта на СВО может стать дистанционным в Белгородской области
Сегодня, 16:54
В честь девятерых погибших на СВО белгородцев установили памятные таблички на домах
Сегодня, 14:03
В белгородские школы вернутся сухпайки
Сегодня, 17:50
Путин принял участие в открытии инфекционного центра в Старом Осколе
Сегодня, 15:27
Белгородский минздрав не решил, будет ли дальше судиться с мамой ребёнка-диабетика
Сегодня, 14:05