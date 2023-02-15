Позже белгородцы с айфонами начали жаловаться, что из-за санкций не могут скачать приложение 2GIS. Для таких случаев в регионе разрабатывается ещё одно приложение с картой укрытий. По данным властей, приложение будет работать на всех телефонах с любым программным обеспечением. В приложении также будет доступна функция прокладки навигации. О сроках разработки приложения пока неизвестно.