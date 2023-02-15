Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В прошлом году глава ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов сообщил, что бомбоубежища в области есть, однако раскрывать их местонахождение нельзя в целях безопасности. Бомбоубежища предусмотрены для обеспечения работы на стратегических объектах в случае ЧС.
Местным жителям в случаях ЧС предлагают укрываться в подвальных помещениях.
В прошлом году в регионе началась подготовка подвальных помещений к возможным случаям ЧС. Ключи от подвалов собрали в квартирах жителей первых этажей многоэтажек, а также в управляющих компаниях. При необходимости все желающие могли сделать себе дубликаты ключей. В качестве убежищ белгородцам предлагали использовать также паркинги.
Для удобства в подвальных помещениях власти поручили установить 2400 скамеек и запастись пятилитровыми бутылками воды.
Отметим, что в прошлом году в Белгороде также насчитывалось 306 альтернативных мест укрытий, среди них шесть ТЦ, 96 объектов областной собственности, 16 объектов муниципальной собственности и 188 хозяйствующих субъектов.
Чтобы можно было понять, где находится укрытие, по городу нанесли указатели. Вывески к ближайшим укрытиям нанесли на фасадах зданий.
Для белгородцев разработали интерактивные карты укрытий — сейчас они доступны в приложениях 2GIS и «Яндекс.Карты». В приложении 2GIS маршрут до ближайшего укрытия можно проложить от текущего местоположения. На карте также обозначены входы в укрытие. Стоит отметить, что картой можно воспользоваться в офлайн-режиме.
На интерактивной карте «Яндекса» нанесены 785 многоэтажек, в которых находится 1935 подвалов, а также 63 хозпостройки с 70 подвалами.
Позже белгородцы с айфонами начали жаловаться, что из-за санкций не могут скачать приложение 2GIS. Для таких случаев в регионе разрабатывается ещё одно приложение с картой укрытий. По данным властей, приложение будет работать на всех телефонах с любым программным обеспечением. В приложении также будет доступна функция прокладки навигации. О сроках разработки приложения пока неизвестно.