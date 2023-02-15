Как оформить наследство?

Принять наследство можно, подав заявление любому нотариусу в рамках нотариального округа, в котором зарегистрирован по месту постоянного жительства умерший гражданин (ст. 1153 ГК РФ). Это заявление можно подать нотариусу как лично, так и через посредника, при наличии нотариально оформленной доверенности. Следует отметить, что существует возможность записаться к нотариусу на прием на Госуслугах или в МФЦ. А также, если Вы находитесь в другом регионе, можно обратиться к нотариусу у себя по месту жительства, нотариус составит заявление и направит его вместе с необходимыми представленными Вами документами тому нотариусу, в чьем производстве находится наследственное дело.