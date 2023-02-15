Как оформить наследство?

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
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По общему правилу, чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1152, п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Есть также и специальные сроки для оформления наследства, в данной статье рассмотрим усредненный порядок оформления прав на наследство, без погружения в нюансы. Предварительно вы можете проверить, не открыто ли наследственное дело другими наследниками, на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты с помощью сервиса «Поиск наследственного дела» в разделе «Справочная — Поиск наследственных дел». Запрос должен содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения и дату смерти наследодателя (ч. 5 ст. 34.4 Основ законодательства РФ о нотариате).
Принять наследство можно, подав заявление любому нотариусу в рамках нотариального округа, в котором зарегистрирован по месту постоянного жительства умерший гражданин (ст. 1153 ГК РФ). Это заявление можно подать нотариусу как лично, так и через посредника, при наличии нотариально оформленной доверенности. Следует отметить, что существует возможность записаться к нотариусу на прием на Госуслугах или в МФЦ. А также, если Вы находитесь в другом регионе, можно обратиться к нотариусу у себя по месту жительства, нотариус составит заявление и направит его вместе с необходимыми представленными Вами документами тому нотариусу, в чьем производстве находится наследственное дело.
При подаче заявления потребуется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (п. 10 Регламента, утв. Приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156; п. 5.18 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 25.03.2019, Протокол N 03/19).
Вам также необходимо представить нотариусу свидетельство о смерти наследодателя и документы, подтверждающие основания для призвания к наследованию: это завещание или документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, судебные акты и т. п.) (ч. 1 ст. 72, ч. 1 ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате; п. п. 48, 49, 51 Регламента совершения нотариусами нотариальных действий N 156). И, конечно же, документы на имущество умершего; если Вам сложно сориентироваться какие именно это документы, то самое простое — взять с собой все документы и показать нотариусу.
При наследовании наследнику выдается свидетельство о праве на наследство. По общему правилу, получить его можно по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.
С 29.12.2020 г. свидетельство о праве на наследство, выданное на бумажном носителе, должно иметь машиночитаемую маркировку, с помощью которой можно проверить его достоверность (ст. 5.1, ч. 2 ст. 45.1 Основ законодательства РФ о нотариате; ч. 1 ст. 6 Закона от 27.12.2019 N 480-ФЗ).
Выдача свидетельства о праве на наследство оплачивается нотариусу в соответствии с установленными тарифами (ч. 1, 2 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате), с которыми можно ознакомиться на сайте региональной нотариальной палаты субъекта РФ по месту открытия наследства. Опять же, получить можно как лично, так и через представителя по доверенности, или удаленно, оформив заявление у нотариуса по месту своего жительства (см. выше пункт 2), с просьбой направить Вам документы почтой или с электронной подписью.
Справка.
Размер госпошлины (нотариального тарифа) за выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство:
От уплаты госпошлины освобождаются, в частности, наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица при наследовании квартиры, если они проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в этой квартире после его смерти (пп. 22 п. 1 ст. 333.24, п. 5 ст. 333.38 НК РФ). Существуют также региональные льготы по уплате услуг правового и технического характера.
В необходимых случаях, права на имущество, полученное по наследству, подлежат государственной регистрации в соответствующих органах, например, право собственности на квартиру. Полученное свидетельство о праве на наследство является одним из оснований такой регистрации (п. 1 ст. 131 ГК РФ; ч. 2 ст. 14 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).
После выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус обязан представить в Росреестр заявление о государственной регистрации права и прилагаемые к нему документы (ч. 3, 4 ст. 72, ч. 3, 4 ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате).
Проведенная государственная регистрация права собственности удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ч. 1 ст. 28 Закона N 218-ФЗ).
Напомним, что право на принятие наследства — гарантированное Конституцией РФ право гражданина. Его содержание заключается в возможности наследника выбрать один из двух вариантов: принять наследство или не принять его.
По смыслу норм наследственного права, принятие наследства является особого рода неотчуждаемым правом наследника. По своей правовой природе принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, направленную на установление гражданских прав и обязанностей. В частности, принятие наследства направлено на приобретение имущества наследодателя.
Если процедура банкротства введена в отношении наследника, то представляется, что к нотариусу с заявлением о принятии наследства может обратиться как сам наследник-банкрот, так и его финансовый управляющий.
Немного по-другому обстоит дело с отказом наследника-банкрота от наследства. Наследник в соответствии со статьей 1157 ГК РФ вправе не только принять наследство, но и отказаться от него. При этом отказ от наследства также является односторонней сделкой, влекущей за собой определенные правовые последствия, а именно отказ от приобретения имущества наследодателя.
Закон о банкротстве закрепляет норму, согласно которой с даты признания гражданина банкротом на стадии процедуры реализации имущества все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично. Финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению его сохранности.
Таким образом, с учетом закрепленного в Законе о банкротстве запрета на самостоятельное осуществление гражданином-банкротом прав в отношении имущества, которое может быть включено в конкурсную массу, такой гражданин не вправе совершить отказ от наследства (без участия финансового управляющего).
При этом в силу пункта 5 статьи 213.25 Закона о банкротстве сделки, совершенные гражданином (без участия финансового управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. А значит, отказ от наследства может быть совершен исключительно с участием финансового управляющего.
Если же дело о банкротстве возбуждено в отношении умершего, то нотариус не сможет выдать свидетельства о праве на наследство до окончания производства по указанному делу. Следует также учесть, при решении вопроса: принимать наследство или нет, что принявший наследство, принимает всё наследственное имущество умершего гражданина, как активы в виде имущества, так и пассивы в виде его долгов!
Таков приблизительный план действий потенциального наследника для принятия наследства. Следует особо подчеркнуть, что нотариус является одним из немногих доступных для личного обращения граждан должностным лицом, поэтому ответы на все возникающие вопросы при оформлении наследства всегда можно получить у любого нотариуса, главное, обращаться вовремя.