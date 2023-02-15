Хави признался, что мог стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Posted Вчера, 20:32
Published Вчера, 20:32
Modified Вчера, 20:32
Updated Вчера, 20:32
Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.
По словам экс-игрока, он склонялся к трансферу в стан манкунианцев из-за не лучшего положения в каталонском клубе. Но затем Хави принял решение остаться в «Барселоне».
Напомним, что бывший полузащитник является воспитанником сине-гранатовых. Всего он провел за основную команду 767 матчей во всех турнирах, забил 85 мячей и отдал 184 результативные передачи.