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Posted Вчера, 20:32

Published Вчера, 20:32

Modified Вчера, 20:32

Updated Вчера, 20:32

Хави признался, что мог стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Вчера, 20:32
Наставник «Барселоны» Хави сообщил, что во время игровой карьеры был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.

 

По словам экс-игрока, он склонялся к трансферу в стан манкунианцев из-за не лучшего положения в каталонском клубе. Но затем Хави принял решение остаться в «Барселоне».

 

Напомним, что бывший полузащитник является воспитанником сине-гранатовых. Всего он провел за основную команду 767 матчей во всех турнирах, забил 85 мячей и отдал 184 результативные передачи.

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