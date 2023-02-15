В этом году для учеников 10-11-х классов работы пройдут в период с 1 до 25 марта. Школьники 4-8-х классов будут демонстрировать свои знания с 15 марта до 20 мая включительно. Во всех классах учащиеся будут писать русский язык и математику, а также дополнительные дисциплины.