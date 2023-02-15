Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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В этом году для учеников 10-11-х классов работы пройдут в период с 1 до 25 марта. Школьники 4-8-х классов будут демонстрировать свои знания с 15 марта до 20 мая включительно. Во всех классах учащиеся будут писать русский язык и математику, а также дополнительные дисциплины.
В первую очередь результаты проверочной работы интересны сотрудникам системы образования. По итогам написания работ можно оценить качество образования в Белгороде и других регионах страны. Это позволит понять, есть ли проблемы в преподавании, стоит ли корректировать подходы и методы преподнесения знаний ученикам.
Помимо этого, родители по итогам ВПР смогут оценить уровень подготовленности ребенка к экзаменам, которые ему предстоит сдавать в будущем. В случае получения отрицательной оценки стоит проработать пройденные темы, чтобы повысить уровень знаний.
Учащиеся четвертых классов будут писать ВПР-2023 начиная с 15 марта, но не позднее 20 мая. Обязательными дисциплинами стали русский и математика, а также дети будут писать окружающий мир.
Специальной подготовки к выполнению работ не требуется — это не экзамен. Итоги ВПР-2023 не оказывают влияния на перевод ребенка в среднюю школу или его годовые отметки. Специалисты советуют родителям внимательнее относиться к учебе детей — если нет пробелов в прохождении материала, школьник сможет выполнить все задания.
При наличии пробелов и пропущенного материала не стоит оставлять подготовку на первые недели весны. Чтобы проверить знания ребенка, рекомендуется воспользоваться демоверсией с заданиями. Перед тем как учащийся будет писать работу, рекомендуется снизить его тревожность и создать благоприятные условия для занятий. Накануне проверочной работы ВПР-2023 важно, чтобы школьник хорошо отдохнул. Помимо этого, для успешного написания работы рекомендуется позитивно настроить учащегося.
Ученики пятых классов пишут ВПР-2023 в тот же период, что и учащиеся младшей школы, а именно в весенние месяцы. Точное расписание устанавливается школой с учетом графика занятий. Помимо обязательных дисциплин им предстоит продемонстрировать уровень своих знаний по биологии и истории.
Основной целью проведения ВПР-2023 является качественная и своевременная оценка знаний ребят по изучаемым дисциплинам. Задачи проверочных работ:
Во всех классах ВПР-2023 проводятся в формате контрольных работ. ВПР имеет отличия от экзамена — работа не влияет на итоговые оценки и перевод в другой класс, дальнейшее поступление в вуз и т. д. На выполнение работы выделяется 1-2 урока в зависимости от предмета.
Учащиеся шестых классов пишут ВПР-2023 начиная с 15 марта, но не позднее 20 мая исключительно в учебное время. Окончательный график проведения работ устанавливается школой.
Помимо таких обязательных дисциплин, как русский язык и математика, шестиклассникам предстоит сдавать историю, биологию, географию и обществознание. Дополнительные дисциплины для написания работ определяются в произвольном порядке.
Ученики седьмых классов пишут работы по русскому языку и математике, а также иностранному языку. Помимо этого, дополнительно два предмета определяются в рандомном порядке.
Работы будут проводиться в учебное время с 15 марта, но не позднее 20 мая. Период организации мероприятий устанавливается школой. В связи с этим, чтобы уточнить точный день проведения ВПР-2023, рекомендуется обратиться к классному руководителю.
Отмечается, что ежегодное тестирование позволяет подготовить учащихся к предстоящей аттестации и провести мониторинг объема и качества знаний, полученных во время учебного года. Результаты работ помогут выявить недостатки учебной программы, требующие изменений, и усовершенствовать образовательную систему Белгородской области.
В восьмых классах работы будут проводиться в тот же период, что и для 4-7-х классов. Отмечается, что в 2022 году был перенос ВПР на осень. В текущем году планируется проводить мониторинг качества знаний школьников весной.
Помимо обязательных предметов, школьники будут выполнять задания по истории, биологии, географии, химии, обществознанию и физике. Две из перечисленных дисциплин будут выбраны рандомным способом, то есть заранее не будет известно, по каким дополнительным предметам будет проводиться мониторинг качества знаний школьников.