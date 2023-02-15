ФСБ изъяла у белгородца 800 бутылок нелегального спиртного

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Против белгородца возбудили два уголовных дела за хранение и незаконное производство контрафактного алкоголя. Склад обнаружили на территории частного дома в Грайворонском горокруге.
Как стало известно правоохранителям, продукция предназначалась для мелкооптовой и розничной продажи. Лицензионно-разрешительных документов на хранение и реализацию алкоголя у подозреваемого не было.
Дело дошло до суда. Белгородца признали виновным и обязали заплатить штраф в размере 800 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Ровеньском районе обнаружили подпольный алкомаркет. Местный житель незаконно продавал алкоголь и сигареты на территории своего домовладения.