ФСБ изъяла у белгородца 800 бутылок нелегального спиртного

Белгородца оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за контрафактного алкоголя

На складе на территории частного дома в Грайворонском городском округе обнаружили 800 бутылок крепких алкогольных напитков. Документов на спиртное не было. Алкоголь при этом предназначался для продажи. Против жителя региона возбудили два уголовных дела, сообщили в региональном УФСБ.