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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

ФСБ изъяла у белгородца 800 бутылок нелегального спиртного

15 февраля 2023, 09:55
Фото: 1MI

Белгородца оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за контрафактного алкоголя

На складе на территории частного дома в Грайворонском городском округе обнаружили 800 бутылок крепких алкогольных напитков. Документов на спиртное не было. Алкоголь при этом предназначался для продажи. Против жителя региона возбудили два уголовных дела, сообщили в региональном УФСБ.
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Штраф

Против белгородца возбудили два уголовных дела за хранение и незаконное производство контрафактного алкоголя. Склад обнаружили на территории частного дома в Грайворонском горокруге.

Как стало известно правоохранителям, продукция предназначалась для мелкооптовой и розничной продажи. Лицензионно-разрешительных документов на хранение и реализацию алкоголя у подозреваемого не было.

Дело дошло до суда. Белгородца признали виновным и обязали заплатить штраф в размере 800 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Ровеньском районе обнаружили подпольный алкомаркет. Местный житель незаконно продавал алкоголь и сигареты на территории своего домовладения.

В Белгородской области обнаружили подпольный алкомаркет
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Штраф#Происшествия#Склад#Алкоголь#Контрафакт
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