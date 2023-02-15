Часть жителей Журавлёвки и Нехотеевки отказываются от новых домов

Posted Вчера, 20:35
Published Вчера, 20:35
Modified Вчера, 20:43
Updated Вчера, 20:43
В начале февраля эвакуированные жители приграничных населённых пунктов, в которых сейчас действует режим ЧС, начали получать новое жильё в Белгородской области.
Но не все белгородцы, которым положены новые «квадраты», обрадовались этой новости. К губернатору Вячеславу Гладкову обратился житель Нехотеевки, которому нужно только одно — вернуться домой.
Что будет с жителями Журавлёвки и Нехотеевки, которые не хотят брать новое жильё, а хотят вернуться домой?
Валентин, Белгородец
Наверняка главе региона было не очень приятно читать такое сообщение, учитывая, как он добивался федерального финансирования для обеспечения жильём белгородцев, покинувших приграничье. Тем не менее, губернатор пояснил, что сейчас невозможно физически вернуть людей в Журавлёвку и Нехотеевку. Но заставлять их брать новое жильё никто не будет — решение за хозяином. Тем не менее, не стоит хорошо обдумать своё решение.
Если в течение 2022 года мы могли восстановить поврежденное жилье за счёт областного бюджета, то сейчас уже этого сделать не сможем, поэтому и обратились к президенту за помощью. Но если вы сейчас откажетесь, а потом передумаете, может быть такая ситуация, что и денег не будет. Я бы на вашем месте десять раз подумал и обсудил с родственниками.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области