Часть жителей Журавлёвки и Нехотеевки отказываются от новых домов

Наверняка главе региона было не очень приятно читать такое сообщение, учитывая, как он добивался федерального финансирования для обеспечения жильём белгородцев, покинувших приграничье. Тем не менее, губернатор пояснил, что сейчас невозможно физически вернуть людей в Журавлёвку и Нехотеевку. Но заставлять их брать новое жильё никто не будет — решение за хозяином. Тем не менее, не стоит хорошо обдумать своё решение.