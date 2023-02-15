Белгородцы попали на телепередачу к Андрею Малахову

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В эфире телеканала «Россия 1» жители Белгородской области смогли увидеть своих земляков. На передачу «Малахов» попал специалист департамента информполитики БелГУ и по совместительству аспирант института наук о Земле Илья Романов.
Он помог известному философу и математику Сидику Афгану, который тоже был выпускником белгородского университета, найти свою первую учительницу по русскому языку.
Тем человеком, которого искал Сидик Афган, стала преподаватель НИУ «БелГУ» Светлана Наддел. Ученик не видел своего наставника 40 лет. Их также показали в эфире программы.