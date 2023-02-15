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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Белгородцы попали на телепередачу к Андрею Малахову

15 февраля 2023, 10:38
Фото: Telegram-канал "Пегасий БелГУ"
Аспирант института наук о Земле Илья Романов помог Сидику Афгану найти его первую преподавательницу по русскому языку, рассказали в Telegram-канале «Пегасий БелГУ». Преподаватель знаменитого философа всё ещё работает в университете Белгорода.

В эфире телеканала «Россия 1» жители Белгородской области смогли увидеть своих земляков. На передачу «Малахов» попал специалист департамента информполитики БелГУ и по совместительству аспирант института наук о Земле Илья Романов.

Он помог известному философу и математику Сидику Афгану, который тоже был выпускником белгородского университета, найти свою первую учительницу по русскому языку.

Тем человеком, которого искал Сидик Афган, стала преподаватель НИУ «БелГУ» Светлана Наддел. Ученик не видел своего наставника 40 лет. Их также показали в эфире программы.

Фото: Telegram-канал "Пегасий БелГУ"
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#Белгород#Сидик Афган#Новости Белгорода#Общество#БелГУ#Малахов#Тв#Ася Дугнист
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