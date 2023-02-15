Белгородцы не получат «путинские» выплаты в феврале

Губернатор Вячеслав Гладков признал наличие проблемы и рассказал, что сейчас всеми выплатами на детей в России занимается Социальный фонд. Там было принято решение о том, что россияне будут получать все выплаты на детей по итогам месяца, а не авансом, как было раньше, когда перечислением средств занималась соцзащита. Из-за этого решения возник месячный временной разрыв между выплатами. Но уже в марте ситуация должна нормализоваться – в начале марта белгородцы получат деньги за февраль.