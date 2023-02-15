Белгородцы не получат «путинские» выплаты в феврале

Posted Вчера, 19:26
Published Вчера, 19:26
Modified Вчера, 19:28
Updated Вчера, 19:28
В ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» 15 февраля Вячеслав Гладков зачитал жалобу белгородки об отсутствии выплат на ребёнка в феврале. Глава региона разъяснил, почему так произошло.
Получали «путинские» пособия на первого ребенка как малообеспеченная семья. Приходили каждый месяц до 5 числа в срок. В январе получили 13 числа, в феврале сказали, что вообще не получим, что теперь занимается выплатами Социальный фонд России, а выплаты будут производиться только в марте.
Ирина, белгородка
Женщина возмутилась, что родителей не предупредили о задержке пособий и просто оставили семьи без денег.
Губернатор Вячеслав Гладков признал наличие проблемы и рассказал, что сейчас всеми выплатами на детей в России занимается Социальный фонд. Там было принято решение о том, что россияне будут получать все выплаты на детей по итогам месяца, а не авансом, как было раньше, когда перечислением средств занималась соцзащита. Из-за этого решения возник месячный временной разрыв между выплатами. Но уже в марте ситуация должна нормализоваться – в начале марта белгородцы получат деньги за февраль.
Проблема будет только один месяц, именно в феврале. В начале марта придёт выплата за февраль. Все остальные выплаты вы будете получать, как и раньше. Обязательно доведу ваше мнение до федерального министерства, будем обсуждать и рассказывать о том, что определённые неудобства есть. Но всё войдёт в норму с марта, осталось совсем немножко подождать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, с 1 января в России введено единое пособие на детей. Но в Белгородской области около 40 % граждан, подавших заявления на такое пособие, получают отказ. Чаще всего проблема заключается в превышении допустимого размера семейного дохода.