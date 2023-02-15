Белгородцев удивило появление забора вокруг детсада в центре города

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В центре Белгорода территорию вокруг детсада № 36 огораживают забором. На странице губернатора Вячеслава Гладкова жительница города поинтересовалась, зачем это сделано.
Женщине ответил мэр Валентин Демидов. По его словам, огораживается площадка перед сносом многоквартирных домов, признанных аварийными.
Ранее белгородцы уже интересовались судьбой детского сада № 36 и выступали против его сноса. Горожане просили у властей провести в дошкольном учреждении капитальный ремонт. На указанной территории планируют строить Белый квартал.
В историческом Свято-Троицком квартале собираются сносить и старые дома. В частности, МКД на проспекте Славы, 57а. Дом построили в 1953 году. Его износ превысил 50%. Сообщалось, что работами займётся Белгорблагоустройство.
Напомним, что на месте сносимых зданий собираются строить Белый квартал. На участке появятся концертный зал, офисы, событийная площадь с амфитеатром, выставочное пространство и ряд других построек.