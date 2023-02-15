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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Белгородское управление МЧС признали лучшим в России

15 февраля 2023, 14:18
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области
Министр Александр Куренков торжественно вручил руководителю областного ведомства Сергею Потапову переходящий вымпел «Лучшему главному управлению МЧС России».
Сюжет
МЧС

Белгородское управление МЧС признали лучшим в стране. Соответствующий вымпел главе регионального ведомства Сергею Потапову 15 февраля вручил министр Александр Куренков.

Ведомство в 2022 году признано лучшим среди территориальных органов МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Президент Владимир Путин поприветствовал спасателей в видеообращении и подчеркнул значимость их работы.

Как отметил Куренков, сотрудники МЧС в 2022 году ликвидировали последствия свыше 200 чрезвычайных ситуаций. Белгородское же МЧС с февраля 2022 года функционирует в режиме повышенной готовности. В прошлом году спасателям множество раз пришлось доставлять гумпомощь и продолжать бороться с пожарами.

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#Белгородская область#Владимир Путин#Сергей потапов#МЧС#Общество#Спецоперация#Мчс россии#Наталья Корявых#Александр Куренков#Награждение
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