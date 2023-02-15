Белгородское управление МЧС признали лучшим в России

Как отметил Куренков, сотрудники МЧС в 2022 году ликвидировали последствия свыше 200 чрезвычайных ситуаций. Белгородское же МЧС с февраля 2022 года функционирует в режиме повышенной готовности. В прошлом году спасателям множество раз пришлось доставлять гумпомощь и продолжать бороться с пожарами.