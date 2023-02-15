Белгородское управление МЧС признали лучшим в России

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Белгородское управление МЧС признали лучшим в стране. Соответствующий вымпел главе регионального ведомства Сергею Потапову 15 февраля вручил министр Александр Куренков.
Ведомство в 2022 году признано лучшим среди территориальных органов МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Президент Владимир Путин поприветствовал спасателей в видеообращении и подчеркнул значимость их работы.
Как отметил Куренков, сотрудники МЧС в 2022 году ликвидировали последствия свыше 200 чрезвычайных ситуаций. Белгородское же МЧС с февраля 2022 года функционирует в режиме повышенной готовности. В прошлом году спасателям множество раз пришлось доставлять гумпомощь и продолжать бороться с пожарами.