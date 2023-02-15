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Белгородский мальчик Алёша попал на сувенирную купюру

15 февраля 2023, 06:50
Фото: «Владимирские новости»
Во Владимирской области выпустили свой вариант купюры ZZ номиналом 22 рубля. Банкнота сувенирная, расплатиться ею нельзя. Подробности сообщили «Владимирские новости».
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СВО

Во Владимирской области создали сувенирную банкноту ZZ с изображением юного белгородца Алексея Павличенко. Ранее мальчик прославился в Сети тем, что встречал российских военнослужащих в приграничье.

Номинал сувенирной купюры — 22 рубля. Вдохновились авторы идеи банкнотой в 33 рубля, выпущенной одной из владимирских типографий. На оригинале изображены князь Андрей Боголюбский, Успенский собор и Золотые ворота Владимира. Создатели новой банкноты заменили их Лёшей и танком Т-34.

В мае Алексея Павличенко приняли в Юнармию. За волонтёрскую работу ребёнка тогда поблагодарили представители ЛНР и ДНР. В честь мальчика в Белгородской области также начали выпускать шоколад «Алёшка».

Шоколад «Алёшка» появился на прилавках Центрального рынка в Белгороде
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#Мальчик Алёша#Наталья Корявых#Белгородская область#Владимирская область#СВО#Общество#Спецоперация#Банкнота#Купюра
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