Белгородский мальчик Алёша попал на сувенирную купюру

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Во Владимирской области создали сувенирную банкноту ZZ с изображением юного белгородца Алексея Павличенко. Ранее мальчик прославился в Сети тем, что встречал российских военнослужащих в приграничье.
Номинал сувенирной купюры — 22 рубля. Вдохновились авторы идеи банкнотой в 33 рубля, выпущенной одной из владимирских типографий. На оригинале изображены князь Андрей Боголюбский, Успенский собор и Золотые ворота Владимира. Создатели новой банкноты заменили их Лёшей и танком Т-34.