Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Белгородские компании экспортировали продукцию на 18,5 млн долларов

15 февраля 2023, 10:17
Фото: 1MI
За 2022 год белгородские компании заключили 42 контракта на экспорт товаров. Поставки идут в Великобританию, Германию, Индию и другие страны, сообщили в министерстве экономического развития региона.
Сюжет
Экспорт

Белгородский центр поддержки экспорта помог местным компаниям экспортировать продукцию в другие страны. Всего за 2022 год при его содействии заключили 42 контракта на 18,5 млн долларов.

Поставки идут в Белоруссию, Болгарию, Великобританию, Вьетнам, Гану, Германию, Израиль, Испанию, Казахстан, Киргизию, Молдову, Монголию, ОАЭ, Тайвань, Танзанию, Турцию, Узбекистан, Францию, Эквадор, Перу, Румынию, Хорватию, Австрию, Индию, Италию, Китай, Азербайджан, Бельгию, Кувейт, Ливию, Нидерланды.

Чаще всего компании просили помощи в организации международных выставок, поиске партнёров и создании сайтов для выхода на внешний рынок.

Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева отметила в целом хорошие результаты и указала на изменившуюся географию поставок.

В Белгородской области снизились объёмы экспорта
Узнать подробнее
Читайте также:
Объём экспорта продукции АПК из Белгородской области в 2022 году достиг $1 млрдВместо нефти: Белгородская область заняла третье место по экспорту растительных маселБелгородская область вошла в топ-3 лидеров по экспорту масложировой продукции
#Экспорт#Центр поддержки экспорта#Поставки#Экономика#Белгородская область
Подпишитесь
Мэрия хочет через суд «выселить» предпринимателя из дома на Белгородском Арбате
Сегодня, 10:16
В белгородском спа-салоне прокомментировали «побег» тайской массажистки
Сегодня, 07:39
Новые светофоры и перекрёсток вместо кольца: что хотят изменить на дорогах Белгорода
Сегодня, 08:51
Посевов в Белгородской области застраховали меньше, чем в других регионах Черноземья
Сегодня, 11:10
Белгородэнерго обеспечило дополнительной мощностью завод сыров в Прохоровке
Сегодня, 12:55
Адвокат Ефремова объяснил, почему артист передумал просить о смягчении наказания
Сегодня, 12:09