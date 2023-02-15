Белгородские компании экспортировали продукцию на 18,5 млн долларов

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Белгородский центр поддержки экспорта помог местным компаниям экспортировать продукцию в другие страны. Всего за 2022 год при его содействии заключили 42 контракта на 18,5 млн долларов.
Поставки идут в Белоруссию, Болгарию, Великобританию, Вьетнам, Гану, Германию, Израиль, Испанию, Казахстан, Киргизию, Молдову, Монголию, ОАЭ, Тайвань, Танзанию, Турцию, Узбекистан, Францию, Эквадор, Перу, Румынию, Хорватию, Австрию, Индию, Италию, Китай, Азербайджан, Бельгию, Кувейт, Ливию, Нидерланды.
Чаще всего компании просили помощи в организации международных выставок, поиске партнёров и создании сайтов для выхода на внешний рынок.
Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева отметила в целом хорошие результаты и указала на изменившуюся географию поставок.