Белгородец пойдёт под суд за нападение на мужчину с инвалидностью

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
В Валуйском горокруге прокуратура обратилась в суд, чтобы защитить права инвалида I группы. Его в сентябре избил выпивший мужчина. Пострадавшему причинили тяжкий вред здоровью. С подсудимого требуют 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее ответчика признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В связи с этим прокурор обратился в суд и настоял на выплате пострадавшему компенсации.
Само избиение произошло 14 сентября 2022 года. Обвиняемый во время ссоры несколько раз ударил потерпевшего по голове. Последний упал и ударился головой об угол стены.