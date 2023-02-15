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Белгородец пойдёт под суд за нападение на мужчину с инвалидностью

15 февраля 2023, 08:32
Фото: 1MI
На потерпевшего в сентябре напал пьяный мужчина. С подозреваемого требуют компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Валуйском горокруге прокуратура обратилась в суд, чтобы защитить права инвалида I группы. Его в сентябре избил выпивший мужчина. Пострадавшему причинили тяжкий вред здоровью. С подсудимого требуют 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее ответчика признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В связи с этим прокурор обратился в суд и настоял на выплате пострадавшему компенсации.

Само избиение произошло 14 сентября 2022 года. Обвиняемый во время ссоры несколько раз ударил потерпевшего по голове. Последний упал и ударился головой об угол стены.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Прокуратура#Происшествия#Суд#Компенсация#Инвалид
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