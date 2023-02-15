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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Адвокат Ефремова объяснил, почему артист передумал просить о смягчении наказания

15 февраля 2023, 12:09
Фото: кадр из фильма Ефремова. МК
Адвокат актёра Юрий Падалко рассказал ТАСС, что это добровольное решение артиста. Комментировать причины он не стал. В настоящий момент Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области.
Сюжет
Суд

Актёр Михаил Ефремов решил, что его ходатайство об освобождении из белгородской колонии было преждевременным. Как рассказал адвокат артиста Юрий Падалко, решение Ефремов принял добровольно. Причины юрист называть не стал.

Ранее появились предположения, что актёр мог передумать о досрочном выходе из колонии из-за плохой характеристики от руководства ИК-4. С таким мнением выступил глава адвокатской конторы «Александр Добровинский и партнёры» Александр Добровинский. Адвокат артиста Пётр Хархорин комментировать ситуацию отказался, сославшись на запрет от его подзащитного.

13 февраля Алексеевский райсуд получил прошение от Михаила Ефремова, где он попросил отозвать ходатайство о смягчении наказания. Решение по указанному вопросу суд примет 17 февраля.

Ефремов мог передумать о досрочном выходе из колонии из-за плохой характеристики
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#Белгородская область#Михаил Ефремов#Суд#Общество#Уголовное дело#Колония#Актёр#Ходатайство#Адвокат#Наталья Корявых
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