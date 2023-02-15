Адвокат Ефремова объяснил, почему артист передумал просить о смягчении наказания

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Актёр Михаил Ефремов решил, что его ходатайство об освобождении из белгородской колонии было преждевременным. Как рассказал адвокат артиста Юрий Падалко, решение Ефремов принял добровольно. Причины юрист называть не стал.
Ранее появились предположения, что актёр мог передумать о досрочном выходе из колонии из-за плохой характеристики от руководства ИК-4. С таким мнением выступил глава адвокатской конторы «Александр Добровинский и партнёры» Александр Добровинский. Адвокат артиста Пётр Хархорин комментировать ситуацию отказался, сославшись на запрет от его подзащитного.
13 февраля Алексеевский райсуд получил прошение от Михаила Ефремова, где он попросил отозвать ходатайство о смягчении наказания. Решение по указанному вопросу суд примет 17 февраля.