Адвокат Ефремова объяснил, почему артист передумал просить о смягчении наказания

Ранее появились предположения, что актёр мог передумать о досрочном выходе из колонии из-за плохой характеристики от руководства ИК-4. С таким мнением выступил глава адвокатской конторы «Александр Добровинский и партнёры» Александр Добровинский. Адвокат артиста Пётр Хархорин комментировать ситуацию отказался, сославшись на запрет от его подзащитного.