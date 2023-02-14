Во Дворце спорта «Салют» в Белгороде откроют школу Джеффа Монсона

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Трёхэтажное здание Дворца спорта находится на ул. Белинского в областном центре. На первом этаже «Салюта» расположены гардероб, пост охраны, касса, комната тренера, раздевалки, кабинет врача и игровой зал.
Что касается зала, внутри расположены трибуны с жёлтыми скамейками на 270 мест и с зоной для инвалидов. Разметка нанесена под мини-футбол, гандбол, баскетбол и волейбол. Есть отдельная зона для работы оператора и места для запасных игроков.
На втором этаже находится зал общей физической подготовки и зал аэробики, тренажёрный зал, архив, раздевалки, комната тренера и кабинет главного инженера. Также там есть специальное помещение для маломобильных групп населения, где они могут укрыться в случае пожара.
А на третьем этаже оборудовали кабинеты бухгалтера и директора. Там же находится зал для единоборств, где и откроют школу Джеффа Монсона.
На сегодняшний день здание уже готово принимать спортсменов. Однако руководство спортучреждения ожидает передачи документов на право собственности объектом. Это произойдёт в течение нескольких недель. Тогда дворец спорта и откроет свои двери.