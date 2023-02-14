Во Дворце спорта «Салют» в Белгороде откроют школу Джеффа Монсона

Что касается зала, внутри расположены трибуны с жёлтыми скамейками на 270 мест и с зоной для инвалидов. Разметка нанесена под мини-футбол, гандбол, баскетбол и волейбол. Есть отдельная зона для работы оператора и места для запасных игроков.