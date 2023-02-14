Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Владимир Абельмазов всё ещё числится в базе приставов с долгом в 3,9 млн рублей

14 февраля 2023, 12:02
Фото: 1MI
Согласно базе данных судебных приставов-исполнителей, с учётом исполнительных сборов Владимир Абельмазов имеет задолженность в размере 3,9 млн рублей.

Наибольшая запротоколированная сумма долга составляет 1 715 481 рублей с исполнительным сбором в размере 165 476 рублей. Исполнительное производство в реестре находится с 2019 года.

Отметим, что Абельмазов является руководителем регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ранее Владимир Абельмазов являлся руководителем ООО «Квартиры и дома» и ООО «Белгородская риэлторская компания». В настоящий момент компании являются недействующими.

Напомним, что в 2022 году с учётом исполнительных производств Абельмазов имел задолженность в размере 3,8 млн рублей.

Читайте также:
Белгородец хотел дать взятку приставу, но передумал и сдал его ФСБПриставы возбудили исполнительное производство по иску к ЦЭБу на 222,6 млн рублейСпор новгородских приставов и белгородского УМВД из-за 500 рублей дошёл до суда
#Приставы#Долг#Уфссп#Бизнесмен#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Владимир абельмазов#Алина Харина#Общество
Подпишитесь
Третий обстрел за день: ВСУ открыли огонь по населённому пункту под Белгородом
Сегодня, 12:35
Белгородские пенсионеры смогут покупать продукты с кешбэком
Сегодня, 08:34
Мы уже понесли убытки: подрядчик из Белгорода пожаловался на задержку выплат КМАрудой
Сегодня, 07:46
На родительские собрания в белгородских школах будут приглашать священников
Сегодня, 13:10
Трое депутатов белгородского горсовета числятся в базе должников судебных приставов
Сегодня, 12:10
Можно ли сейчас оформить загранпаспорт на 10 лет в Белгородской области
Сегодня, 12:58