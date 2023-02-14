Владимир Абельмазов всё ещё числится в базе приставов с долгом в 3,9 млн рублей

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Наибольшая запротоколированная сумма долга составляет 1 715 481 рублей с исполнительным сбором в размере 165 476 рублей. Исполнительное производство в реестре находится с 2019 года.
Отметим, что Абельмазов является руководителем регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ранее Владимир Абельмазов являлся руководителем ООО «Квартиры и дома» и ООО «Белгородская риэлторская компания». В настоящий момент компании являются недействующими.
Напомним, что в 2022 году с учётом исполнительных производств Абельмазов имел задолженность в размере 3,8 млн рублей.