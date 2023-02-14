В РСЧС сообщили о пяти обстрелах Белгородской области за день

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Очередные обстрелы произошли в Белгородской области. ВСУ вновь атаковали Шебекинский горокруг. Сообщения от РСЧС получили жители Мурома и Вознесеновки.
О пострадавших и разрушениях неизвестно. Никакой официальной информации от властей пока не поступало.
Это уже пятый обстрел за день, если верить рассылке. Ранее сообщалось, что под огнём ВСУ был хутор Варишкин в Белгородском районе. Под обстрел попали также Устинка в Белгородском районе и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге.