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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

В РСЧС сообщили о пяти обстрелах Белгородской области за день

14 февраля 2023, 13:55
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
тематическое фото
Шебекинский горокруг снова оказался под огнём. Сообщения об обстрелах получили жители Мурома и Вознесеновки. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
Сюжет
Обстрел

Очередные обстрелы произошли в Белгородской области. ВСУ вновь атаковали Шебекинский горокруг. Сообщения от РСЧС получили жители Мурома и Вознесеновки.

О пострадавших и разрушениях неизвестно. Никакой официальной информации от властей пока не поступало.

Это уже пятый обстрел за день, если верить рассылке. Ранее сообщалось, что под огнём ВСУ был хутор Варишкин в Белгородском районе. Под обстрел попали также Устинка в Белгородском районе и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге.

Под обстрел ВСУ попал ещё один населённый пункт в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгородский район#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье
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