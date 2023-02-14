В БИК рассказали, зачем покупали у «Тисайда» железобетонные изделия

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Как ранее стало известно, «Тисайд» обвинил БИК в фальсификации документов по договору. Жалобу принял Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. При этом Арбитражный суд Белгородской области отказал истцу в проведении экспертизы, которая должна была показать наличие или отсутствие фальсификации доказательств со стороны АО «БИК».
Чтобы разобраться в ситуации, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в компанию БИК. Нам ответили, что между БИК и «Тисайд» были заключены договоры займа и купли-продажи железобетонных изделий.
Но компания «Тисайд» не исполнила условия, поэтому АО «БИК» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Белгородской области.
Что касается цели покупки железобетонных изделий у «Тисайда», в БИКе ответили, что они нужны были для коммерческой деятельности.
При этом об условиях заключения договоров и сумме в компании не ответили, посоветовав изучить судебное дело, которое рассматривается больше года в судах первой и апелляционной инстанциях.