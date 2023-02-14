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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

В БИК рассказали, зачем покупали у «Тисайда» железобетонные изделия

14 февраля 2023, 15:27
Фото: 1MI
В марте 2022 года АО «БИК» обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов «Тисайда» в размере 166 млн рублей. «Тисайд» требования обжаловал. Ситуацию прокомментировали в БИК.
Сюжет
Суд

Как ранее стало известно, «Тисайд» обвинил БИК в фальсификации документов по договору. Жалобу принял Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. При этом Арбитражный суд Белгородской области отказал истцу в проведении экспертизы, которая должна была показать наличие или отсутствие фальсификации доказательств со стороны АО «БИК».

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в компанию БИК. Нам ответили, что между БИК и «Тисайд» были заключены договоры займа и купли-продажи железобетонных изделий.

Но компания «Тисайд» не исполнила условия, поэтому АО «БИК» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Белгородской области.

Что касается цели покупки железобетонных изделий у «Тисайда», в БИКе ответили, что они нужны были для коммерческой деятельности.

При этом об условиях заключения договоров и сумме в компании не ответили, посоветовав изучить судебное дело, которое рассматривается больше года в судах первой и апелляционной инстанциях.

 

 

БИК пытается вернуть через суд долг по договору купли-продажи земельного участка
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