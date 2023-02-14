В БИК рассказали, зачем покупали у «Тисайда» железобетонные изделия

Как ранее стало известно, «Тисайд» обвинил БИК в фальсификации документов по договору. Жалобу принял Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. При этом Арбитражный суд Белгородской области отказал истцу в проведении экспертизы, которая должна была показать наличие или отсутствие фальсификации доказательств со стороны АО «БИК».