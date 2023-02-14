В Белгородской области усилят оказание психологической помощи населению

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
В областном правительстве прошло совещание с главврачами больниц, где обсуждались вопросы развития здравоохранения в регионе. Губернатор Вячеслав Гладков поручил уделить особое внимание психологической помощи.
Глава региона подчеркнул, что нужно, помимо стратегии, перейти к планированию бюджета на 2024 год. С его слов, он надеется на федеральную поддержку в медицинской сфере.
На заседании выделили 14 ключевых направлений работы в рамках формирования стратегии. Речь о профилактике, первичной медико-санитарной помощи, сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии, наркологии, реабилитации, паллиативной помощи, гериатрии, инфекционной службе, специализированной помощи, педиатрии, организации медпомощи, скорой помощи, кадрах.
Накануне губернатор высказался о жалобах белгородцев на систему здравоохранения. В начале февраля обращений на медицинскую тематику стало больше на 46%. В основном белгородцы жаловались на порядок записи к врачу и на содержание поликлиник и больниц.