В Белгородской области обнаружили авиабомбу времён ВОВ весом 250 килограмм

Взрывотехники выехали к хутору Покровский Ивнянского района, где водитель экскаватора во время погрузки глины в карьере нашёл опасный предмет. Выяснилось, что рабочие случайно выкопали немецкую осколочную фугасную авиабомбу SD, вес которой достиг 250 килограммов. Отметим, что при взрыве такого снаряда, радиус разлёта осколков составляет 1 200 метров.