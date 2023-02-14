Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

В Белгородской области обнаружили авиабомбу времён ВОВ весом 250 килограмм

14 февраля 2023, 05:30
Фото: Пресс-служба МЧС России по Белгородской области
Боеприпас нашли в Ивнянском районе, сообщили в МЧС России по Белгородской области.
Сюжет
МЧС

Днём 13 февраля в ГУ МЧС России по Белгородской области поступило сообщение о нахождении в регионе боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

Взрывотехники выехали к хутору Покровский Ивнянского района, где водитель экскаватора во время погрузки глины в карьере нашёл опасный предмет. Выяснилось, что рабочие случайно выкопали немецкую осколочную фугасную авиабомбу SD, вес которой достиг 250 килограммов. Отметим, что при взрыве такого снаряда, радиус разлёта осколков составляет 1 200 метров.

Взрывоопасный предмет аккуратно изъяли из карьера и на специальной технике отвезли на полигон, где его безопасно для окружающих ликвидировали.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Белгородской области
Как белгородцам распознать взрывоопасный предмет?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородском районе 14-летний парень подорвался на взрывоопасном предметеНа полях в Курской области ищут взрывоопасные предметыНа улице Сумской в Белгороде обнаружили взрывоопасный предметГрибники нашли взрывоопасный «урожай» в лесу под Белгородом
#Александра Склярова#Безопасность#Происшествия#Взрывоопасный предмет#Ликвидация#МЧС#Белгородская область#Ивнянский район
Подпишитесь
Во Дворце спорта «Салют» в Белгороде откроют школу Джеффа Монсона
Сегодня, 07:15
Белгородские пенсионеры смогут покупать продукты с кешбэком
Сегодня, 08:34
Мы уже понесли убытки: подрядчик из Белгорода пожаловался на задержку выплат КМАрудой
Сегодня, 07:46
Бороться с неудачным стрит-артом на зданиях в Белгороде будут с помощью регламента
Сегодня, 07:46
Глава белгородской скорой Жиров рассказал о встрече с мобилизованным братом в ДНР
Сегодня, 06:57
Что произошло с тайской массажисткой в Белгороде?
Вчера, 15:09