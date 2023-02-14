В Белгородской области обнаружили авиабомбу времён ВОВ весом 250 килограмм

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Днём 13 февраля в ГУ МЧС России по Белгородской области поступило сообщение о нахождении в регионе боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
Взрывотехники выехали к хутору Покровский Ивнянского района, где водитель экскаватора во время погрузки глины в карьере нашёл опасный предмет. Выяснилось, что рабочие случайно выкопали немецкую осколочную фугасную авиабомбу SD, вес которой достиг 250 килограммов. Отметим, что при взрыве такого снаряда, радиус разлёта осколков составляет 1 200 метров.
Взрывоопасный предмет аккуратно изъяли из карьера и на специальной технике отвезли на полигон, где его безопасно для окружающих ликвидировали.