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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В белгородском доме-интернате для престарелых сыграли свадьбу

14 февраля 2023, 12:22
Фото: правительство Белгородской области
Вера Михайловна и Александр Федотович познакомились ещё в 2019 году. Они вместе пели в ансамбле и участвовали в конкурсах. Историю о супружеской паре рассказали в региональном правительстве.

В доме-интернате для престарелых и инвалидов поженились 77-летняя Вера Михайловна и 85-летний Александр Федотович. Они познакомились в 2019 году и вместе участвовали в конкурсах и пели в ансамбле.

Родилась пенсионерка в 1946 году в селе Яковлевка Новооскольского района, работала птичницей и на хлебокомбинате. В доме-интернате она находится с 2014 года.

Её будущий супруг поступил туда в 2019 году. По профессии пожилой мужчина — фельдшер.

Поженились белгородцы 10 февраля. Регистрация была выездной.

Добавим, что это не самые пожилые молодожёны в регионе. Так, в минувшем году решил жениться 92-летний мужчина. А самой взрослой невестой стала 88-летняя женщина: её избраннику на момент регистрации брака было 85 лет.

Фото: правительство Белгородской области
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#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Брак#Общество#Дом-интернат#Пенсионеры#Свадьба#Наталья Корявых
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