В белгородском доме-интернате для престарелых сыграли свадьбу

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В доме-интернате для престарелых и инвалидов поженились 77-летняя Вера Михайловна и 85-летний Александр Федотович. Они познакомились в 2019 году и вместе участвовали в конкурсах и пели в ансамбле.
Родилась пенсионерка в 1946 году в селе Яковлевка Новооскольского района, работала птичницей и на хлебокомбинате. В доме-интернате она находится с 2014 года.
Её будущий супруг поступил туда в 2019 году. По профессии пожилой мужчина — фельдшер.
Поженились белгородцы 10 февраля. Регистрация была выездной.
Добавим, что это не самые пожилые молодожёны в регионе. Так, в минувшем году решил жениться 92-летний мужчина. А самой взрослой невестой стала 88-летняя женщина: её избраннику на момент регистрации брака было 85 лет.