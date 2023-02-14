В Белгороде продают квартиру с мебелью 19 века за 29 млн рублей

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В Белгороде выставили на продажу квартиру за 29 млн 950 тыс. рублей. Общая площадь квартиры составляет 209,6 кв. м. Площадь кухни составляет 24,4 кв. м.
Также в объявлении указано, что в квартире расположено шесть комнат, в описании же говорится, что продаются две трёхкомнатные квартиры с общим тамбуром.
Из описания известно, что квартиры смогут приобрети только семьи (родители/дети, братья/сёстры). Новым владельцам хозяин квартир обещает подарить гараж, в который вместится четыре авто, и кладовую под овощи.
Квартиры продаются с антикварной корпусной мебелью 19 века. Продавец подчёркивает, что в каждой из квартир сделан дизайнерский ремонт из «дорогих материалов иностранного производства».