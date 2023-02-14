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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

В Белгороде продают квартиру с мебелью 19 века за 29 млн рублей

14 февраля 2023, 08:43
Фото: Авито
Элитная квартира расположена на улице Князя Трубецкого, 38. Объявление разместили на «Авито».

В Белгороде выставили на продажу квартиру за 29 млн 950 тыс. рублей. Общая площадь квартиры составляет 209,6 кв. м. Площадь кухни составляет 24,4 кв. м.

Также в объявлении указано, что в квартире расположено шесть комнат, в описании же говорится, что продаются две трёхкомнатные квартиры с общим тамбуром.

Из описания известно, что квартиры смогут приобрети только семьи (родители/дети, братья/сёстры). Новым владельцам хозяин квартир обещает подарить гараж, в который вместится четыре авто, и кладовую под овощи.

Фото: Авито

Квартиры продаются с антикварной корпусной мебелью 19 века. Продавец подчёркивает, что в каждой из квартир сделан дизайнерский ремонт из «дорогих материалов иностранного производства».

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#Алина Харина#Квартиры#Продажи#Объявление#Новости Белгорода#Белгород
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