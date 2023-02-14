В 2022 году белгородцы не отказывались от российского гражданства

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В 2022 году ни один житель Белгородской области не отказался от российского паспорта. Белгородцы не обращались в отделения МВД по вопросам отказов от гражданства.
Ранее стало известно, что от гражданства отказались 4306 россиян — это рекордный показатель последних лет. В 2021 и 2020 годах — 4055 и 3877 человек соответственно. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что к ним подобных заявлений не поступало.
Вместе с тем ранее сообщалось, что белгородский священник запросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО. Известно, что Феодор Шумских тайно покинул Россию в мае 2022 года. Вместе с собой он забрал и свою семью.