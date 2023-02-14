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Published Сегодня, 11:10

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Updated Сегодня, 11:12

В 2022 году белгородцы не отказывались от российского гражданства

14 февраля 2023, 11:10
Фото: 1MI
Ни один житель региона не обращался в отделения МВД, чтобы отказаться от паспорта РФ. В целом по стране от гражданства отказались 4306 человек. Это наиболее высокий показатель последних лет, сообщает Go31.ru.
Сюжет
УМВД

В 2022 году ни один житель Белгородской области не отказался от российского паспорта. Белгородцы не обращались в отделения МВД по вопросам отказов от гражданства.

Ранее стало известно, что от гражданства отказались 4306 россиян — это рекордный показатель последних лет. В 2021 и 2020 годах — 4055 и 3877 человек соответственно. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что к ним подобных заявлений не поступало.

Вместе с тем ранее сообщалось, что белгородский священник запросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО. Известно, что Феодор Шумских тайно покинул Россию в мае 2022 года. Вместе с собой он забрал и свою семью.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#УМВД#Общество#Гражданство#Паспорт#Рекорд
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