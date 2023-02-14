Трое депутатов белгородского горсовета числятся в базе должников судебных приставов

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Депутат горсовета по одномандатному избирательному округу №3, гендиректор ООО «Белгородский кинопоказ» (киноцентр «Русич») Денис Загребайлов имеет долг по штрафу за административное правонарушение. Сумма долга в базе не указана. Известно, что исполнительное производство было возбуждено 2 февраля 2023 года.
Светлана Шаповалова, депутат Белгородского горсовета по одномандатному избирательному округу №10, имеет непогашенную задолженность по кредитам в размере 351 тыс. рублей. Исполнительное производство было возбуждено в 2022 году.
Также задолженность имеет депутат горсовета по одномандатному избирательному округу №27, директор «Спецсервис+» Сергей Амельченко. Всего в базе зафиксировано четыре исполнительных производства. В 2022 году депутат задолжал 131 тыс. рублей исполнительного сбора, а также 2 млн рублей взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.