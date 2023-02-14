Трое депутатов белгородского горсовета числятся в базе должников судебных приставов

Также задолженность имеет депутат горсовета по одномандатному избирательному округу №27, директор «Спецсервис+» Сергей Амельченко. Всего в базе зафиксировано четыре исполнительных производства. В 2022 году депутат задолжал 131 тыс. рублей исполнительного сбора, а также 2 млн рублей взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.