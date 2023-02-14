Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Трое депутатов белгородского горсовета числятся в базе должников судебных приставов

14 февраля 2023, 12:10
Фото: 1MI
Журналист «Бел.Ру» проверила в открытой базе данных судебных приставов, у кого из депутатов Белгородского городского совета есть долги. Подробнее — в материале.

Депутат горсовета по одномандатному избирательному округу №3, гендиректор ООО «Белгородский кинопоказ» (киноцентр «Русич») Денис Загребайлов имеет долг по штрафу за административное правонарушение. Сумма долга в базе не указана. Известно, что исполнительное производство было возбуждено 2 февраля 2023 года.

Светлана Шаповалова, депутат Белгородского горсовета по одномандатному избирательному округу №10, имеет непогашенную задолженность по кредитам в размере 351 тыс. рублей. Исполнительное производство было возбуждено в 2022 году.

Также задолженность имеет депутат горсовета по одномандатному избирательному округу №27, директор «Спецсервис+» Сергей Амельченко. Всего в базе зафиксировано четыре исполнительных производства. В 2022 году депутат задолжал 131 тыс. рублей исполнительного сбора, а также 2 млн рублей взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Читайте также:
Белгородец хотел дать взятку приставу, но передумал и сдал его ФСББелгородцам объяснили долгое ожидание квартир четвёртой очереди Новой жизниС белгородского «ИнвестПромЭлит» взыскали 5 млн рублей долгов
#Депутаты#Депутаты - должники#Долг#Приставы#Общество#Эксклюзив#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Третий обстрел за день: ВСУ открыли огонь по населённому пункту под Белгородом
Сегодня, 12:35
Белгородские пенсионеры смогут покупать продукты с кешбэком
Сегодня, 08:34
Мы уже понесли убытки: подрядчик из Белгорода пожаловался на задержку выплат КМАрудой
Сегодня, 07:46
На родительские собрания в белгородских школах будут приглашать священников
Сегодня, 13:10
Можно ли сейчас оформить загранпаспорт на 10 лет в Белгородской области
Сегодня, 12:58