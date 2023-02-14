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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Третий обстрел за день: ВСУ открыли огонь по населённому пункту под Белгородом

14 февраля 2023, 12:35
Фото: Bel.ru

Под обстрел ВСУ попал хутор Варишкин в Белгородском районе

Обстрел произошёл после полудня 14 февраля. Это уже третий населённый пункт, который попал под огонь ВСУ.
Сюжет
Обстрел

14 февраля под обстрел ВСУ попал хутор Варишкин в Белгородском районе. О последствиях пока ничего не известно. О происшествии белгородцы узнали благодаря СМС-рассылке.

Этой уже третий обстрел за день. Под огнём ВСУ также оказались Устинка в Белгородском районе и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Последний населённый пункт был под обстрелом и 13 февраля. О последствиях не сообщалось.

Дополнение. После 16:00 стало известно об обстреле села Муром в Шебекинском горокруге.

Помимо этого, накануне под обстрел попал и посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Пострадала школа: в здании выбило стёкла, сильно посекло фасад. Детей на момент происшествия в корпусе не было: юные белгородцы в приграничных районах с октября находятся на дистанционном обучении.

ВСУ обстреляли школу под Белгородом
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#СМС-оповещение#Спецоперация#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Варишкин
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