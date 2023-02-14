Третий обстрел за день: ВСУ открыли огонь по населённому пункту под Белгородом

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
14 февраля под обстрел ВСУ попал хутор Варишкин в Белгородском районе. О последствиях пока ничего не известно. О происшествии белгородцы узнали благодаря СМС-рассылке.
Этой уже третий обстрел за день. Под огнём ВСУ также оказались Устинка в Белгородском районе и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Последний населённый пункт был под обстрелом и 13 февраля. О последствиях не сообщалось.
Дополнение. После 16:00 стало известно об обстреле села Муром в Шебекинском горокруге.
Помимо этого, накануне под обстрел попал и посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Пострадала школа: в здании выбило стёкла, сильно посекло фасад. Детей на момент происшествия в корпусе не было: юные белгородцы в приграничных районах с октября находятся на дистанционном обучении.