Суд в Приморье вынес решение по делу о ДТП на море

История началась, когда рыболовное судно совершило маневр, в результате чего оно наехало на катер модели «Bayliner 2655», который находился возле пирса, и повредил его механически. Пострадавшая сторона подала в суд на торговую компанию, виновную в происшествии, и выиграла дело. Суд решил, что компания должна возместить пострадавшей стороне ущерб и судебные расходы на сумму 320 тыс. рублей.