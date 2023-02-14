Суд в Приморье вынес решение по делу о ДТП на море

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
История началась, когда рыболовное судно совершило маневр, в результате чего оно наехало на катер модели «Bayliner 2655», который находился возле пирса, и повредил его механически. Пострадавшая сторона подала в суд на торговую компанию, виновную в происшествии, и выиграла дело. Суд решил, что компания должна возместить пострадавшей стороне ущерб и судебные расходы на сумму 320 тыс. рублей.
Директор торговой компании был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Также было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах компании.
Однако компания не отрицала свою вину и была готова возместить ущерб. Она погасила задолженность перед пострадавшей стороной в полном объеме и внесла исполнительский сбор в размере 21 тыс. рублей, который был назначен за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.
В результате, владелец катера получил полную компенсацию за убытки, причиненные ему в результате происшествия в порту. Такой исход дела стал возможным благодаря работе суда и государственных служб, которые беспрекословно следовали законодательству и обеспечили защиту прав пострадавшей стороны.
Эта история подчеркивает важность соблюдения правил и осторожности при маневрировании на воде, чтобы избежать подобных происшествий.