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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Стойленцы поучаствовали в фестивале зимней рыбалки

14 февраля 2023, 09:03
Фото: Стойленский ГОК
11 февраля более 60 сотрудников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) вышли на лед старооскольского водохранилища, чтобы поучаствовать в фестивале зимней рыбалки, организованном администрацией и профсоюзным комитетом предприятия.
Сюжет
Конкурс

Любители подледной рыбной ловли разделились на 21 команду по три человека в каждой. Им предстояло за три часа показать свое рыболовное мастерство. Победителей определяли по весу улова в личном и командном зачете, а также по весу самой крупной рыбы.

Улов каждого участника судьи взвешивали, а результат записывали в итоговый протокол. Пока судейская коллегия кропотливо определяла победителя, всех гостей и участников ждала полевая каша и горячий чай.

Фото: Стойленский ГОК

Фоторепортаж с фестиваля можно посмотреть здесь.

В итоге самыми удачливыми рыбаками стали сотрудники рудоуправления Александр Краснов, Петр Мясоедов и Александр Зайцев с уловом в 5 кг 20 г. Второе место с результатом 4 кг 485 г заняла команда цеха технического обслуживания и ремонта дробильного оборудования Юрий Болгов, Дмитрий Чинакал и Степан Черноусов. Третье место, выловив 3 кг 55 г рыбы, заняла сборная электроремонтного участка управления ремонтов Артем Тукилев, Андрей Перепелкин и Александр Плутахин.

Лучшими в личном зачете стали мастер по ремонту оборудования Олег Туманов с уловом 2 кг 465 г, горный мастер Александр Зайцев с результатом 2 кг 190 г и слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Степан Черноусов — 1 кг 885 г. Самую крупную рыбу — плотву весом в 305 грамм выловил монтер пути Роман Холодов.

Общий вес окуней и плотвы, выловленных участниками фестиваля в этот день составил более 35 кг. Все победители фестиваля отмечены почетными грамотами и подарочными сертификатами в рыболовный магазин.

Соревнования по зимней рыбалке всегда пользуются большой популярностью у стойленцев. Это хороший способ отдохнуть на свежем воздухе, активно провести время, а также пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Такие турниры объединяют людей по интересам, пропагандируют здоровый образ жизни. В этом году Стойленский ГОК организует для сотрудников и их семей 12 спортивно-массовых и семь спортивно-оздоровительных мероприятий.
специалист по спорту профкома СГОКа Елена Дергачева
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#Белгородская область#Рыбалка#Конкурс#Сгок#Стойленский ГОК#Артем Черненко
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