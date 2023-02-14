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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Снег, гололедица и мороз ожидают белгородцев 15 февраля

14 февраля 2023, 14:48
Фото: 1MI
В среду будет облачная с прояснениями погода. Пройдёт небольшой снег. Движение на дорогах затруднит гололедица, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области в среду, 15 февраля, будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшой снег, местами — гололедица. Ночью температура составит от 1 до 6° мороза, днём 0-5° мороза.

В Белгороде завтра ночью столбик термометра опустится до -3 °С. При этом пройдёт небольшой снег. В светлое время суток будет до -2 °С, а снегопад продолжится.

В четверг, 16 февраля, ночью похолодает до -9 °С. Днём обещают до -6 °С. Ещё холоднее станет в пятницу, 17 февраля. В ночное время температура опустится до -15 °С. Днём -6 °С и без осадков.

В выходные ожидается снег. 18 февраля ночью -10 °С, днём обещают до -2 °С. Завершится неделя небольшим морозом. В ночное время в воскресенье -2 °С, а днём будет -1 °С.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Снег#Мороз
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