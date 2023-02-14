Схему реорганизации дороги возле УСК Хоркиной подготовят за 2,7 млн рублей

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Речь идёт о разработке схемы реорганизации проездов и парковок в районе УСК Хоркиной. Подготовить план нужно с учётом транспортных решений по проспекту Богдана Хмельницкого — улица Супруновская.
Для успешного проведения работ заказчик обозначил следующие задачи:
Срок выполнения работ — 60 дней с момента заключения контракта. Последний день приёма заявок — 17 февраля.
Напомним, что проект остановки общественного транспорта возле УСК Хоркиной обсуждается не первый год. Рассматривали разные варианты: как надземный, так и наземный. Остановились всё же на подземном.