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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Схему реорганизации дороги возле УСК Хоркиной подготовят за 2,7 млн рублей

14 февраля 2023, 15:22
Фото: Bel.ru
Заказчиком стала администрация Белгорода, согласовав требования с МКУ «Управление капитального строительства». Начальная цена контракта — 2,77 млн рублей

Речь идёт о разработке схемы реорганизации проездов и парковок в районе УСК Хоркиной. Подготовить план нужно с учётом транспортных решений по проспекту Богдана Хмельницкого — улица Супруновская.

Для успешного проведения работ заказчик обозначил следующие задачи:

  • рассмотреть количество дорожных полос;
  • проработать решения по пешеходной и велосипедной инфраструктуре;
  • рассмотреть параметры остановок общественного транспорта, а также мест их размещения;
  • разработать транспортные схемы перекрёстка на Богдана Хмельницкого в районе Хоркиной, перекрёстка улицы Харьковской с новой проектируемой дорогой и перекрёстка в районе южной части;
  • проработать информацию об остановках общественного транспорта и места их расположения;
  • кроме мест для транспорта общественного рассмотреть вопрос с парковками для транспорта гражданского.

Срок выполнения работ — 60 дней с момента заключения контракта. Последний день приёма заявок — 17 февраля. 

Напомним, что проект остановки общественного транспорта возле УСК Хоркиной обсуждается не первый год. Рассматривали разные варианты: как надземный, так и наземный. Остановились всё же на подземном. 

Мэр Белгорода рассказал подробности об остановке около УСК Хоркиной
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