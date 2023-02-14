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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Бороться с неудачным стрит-артом на зданиях в Белгороде будут с помощью регламента

14 февраля 2023, 07:46
Фото: Белгородский городской совет

Рисовать муралы в Белгороде будут по специальному регламенту

Регламент внесут в правила благоустройства города. Помимо этого, художников планируют включить в архитектурный совет областного центра, сообщили в горсовете.

В Белгороде обсудили судьбу муралов на фасадах зданий и решили, что стрит-арты рисовать продолжат, однако по специальному регламенту. Его разработают управление архитектуры областного центра и депутатский корпус.

Вопрос обсудили 13 февраля на заседании Общественного совета при министерстве культуры региона в Белгородском художественном музее. Как отметил председатель горсовета Вадим Радченко, стрит-арт нужно наполнять смыслом, необходимо сформировать особую идентичность города. В горсовете считают, что не все муралы имеют право на жизнь в городе. Обсуждались неудачные примеры.

Участники совещания решили, что необходимо разработать регламент нанесения рисунков на внешние поверхности зданий и сооружений города. Его внесут в правила благоустройства областного центра.

Белгородцы не раз поднимали проблему спорных муралов в городской черте. Летом 2020 года стрит-арт с изображением Шурика и Лиды на доме напротив БелГУ перерисовали из-за претензий горожан.

Помимо этого, жители были недовольны эскизом нового мурала с девочкой и символами города. Рисовать граффити собирались на фасаде дома № 81 по Народному бульвару. После волны недовольства от белгородцев от идеи стрит-арта отказались.

Добавим также, что в 2021 году власти решили, что муралы необходимо согласовывать с жильцами домов напротив и с белгородским Союзом художников.

Белгородцы недовольны эскизом нового мурала с девочкой и символами города
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