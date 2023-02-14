Бороться с неудачным стрит-артом на зданиях в Белгороде будут с помощью регламента

Вопрос обсудили 13 февраля на заседании Общественного совета при министерстве культуры региона в Белгородском художественном музее. Как отметил председатель горсовета Вадим Радченко, стрит-арт нужно наполнять смыслом, необходимо сформировать особую идентичность города. В горсовете считают, что не все муралы имеют право на жизнь в городе. Обсуждались неудачные примеры.