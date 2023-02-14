Регион обстреляли пять раз, а в Белгороде решают проблемы с приютом: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Обстрелы
14 февраля два района Белгородской области неоднократно подверглись обстрелам со стороны Украины. После 16:00 сообщения от РСЧС получили жители Мурома и Вознесеновки в Шебекинском горокруге.
До этого ВСУ атаковали Новую Таволжанку в указанном округе. Сообщалось, что никто не пострадал, однако официальных комментариев не было. Также под огнём снова оказалось село Устинка в Белгородском районе.
Приют для собак
Мэрия Белгорода разбирается с приютом «Лучик надежды» на улице Коммунальной. Учреждение посетил мэр Валентин Демидов и встретился с его сотрудниками. У градоначальника возник ряд вопросов к работе приюта.
В частности, Демидов недоволен отсутствием горячего питания и тем, что собаки находятся на бетонном полу, хотя у приюта есть солома. Не все псы чипированы, утверждает мэр. Повторное совещание в месте для содержания животных состоится на следующей неделе.
Вместе с тем вопросы есть и у сотрудников. Речь шла о финансировании из бюджета.
Школа Монсона
Во Дворце спорта «Салют» в Белгороде откроют школу Джеффа Монсона. Она появится на третьем этаже здания. Там как раз находится зал для единоборств.
Само здание уже готово принимать спортсменов, но руководству спортучреждения нужно разобраться с документами на право собственности объектом. Ожидается, что Дворец спорта на улице Белинского откроет свои двери уже на следующей неделе.