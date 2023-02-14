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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Регион обстреляли пять раз, а в Белгороде решают проблемы с приютом: итоги дня

14 февраля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Два района попали под обстрелы ВСУ, в мэрии разбираются с приютом для бездомных собак, а во Дворце спорта «Салют» откроют школу Джеффа Монсона.

Обстрелы

14 февраля два района Белгородской области неоднократно подверглись обстрелам со стороны Украины. После 16:00 сообщения от РСЧС получили жители Мурома и Вознесеновки в Шебекинском горокруге.

До этого ВСУ атаковали Новую Таволжанку в указанном округе. Сообщалось, что никто не пострадал, однако официальных комментариев не было. Также под огнём снова оказалось село Устинка в Белгородском районе.

В РСЧС сообщили о пяти обстрелах Белгородской области за день
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Приют для собак

Мэрия Белгорода разбирается с приютом «Лучик надежды» на улице Коммунальной. Учреждение посетил мэр Валентин Демидов и встретился с его сотрудниками. У градоначальника возник ряд вопросов к работе приюта.

В частности, Демидов недоволен отсутствием горячего питания и тем, что собаки находятся на бетонном полу, хотя у приюта есть солома. Не все псы чипированы, утверждает мэр. Повторное совещание в месте для содержания животных состоится на следующей неделе.

Вместе с тем вопросы есть и у сотрудников. Речь шла о финансировании из бюджета.

Проблемы в приюте для бездомных собак в Белгороде: позиция мэрии и сотрудников
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Школа Монсона

Во Дворце спорта «Салют» в Белгороде откроют школу Джеффа Монсона. Она появится на третьем этаже здания. Там как раз находится зал для единоборств.

Само здание уже готово принимать спортсменов, но руководству спортучреждения нужно разобраться с документами на право собственности объектом. Ожидается, что Дворец спорта на улице Белинского откроет свои двери уже на следующей неделе.

Во Дворце спорта «Салют» в Белгороде откроют школу Джеффа Монсона
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Шебекинский горокруг#Белгородский район#Итоги дня#Итоги#Обстрел ВСУ#Приграничье#Приют#Спорт
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