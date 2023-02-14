Пьяный белгородец угнал незапертую машину и через 25 минут попал в ДТП

Шебекинца ранее уже привлекали за вождение в нетрезвом виде, а водительских прав у него нет. Теперь же на виновного завели уголовное дело за угон, а также могут возбудить дело за повторное вождение в нетрезвом виде. Санкции предусматривают срок до пяти лет лишения свободы.