Пьяный белгородец угнал незапертую машину и через 25 минут попал в ДТП

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Вечером 13 февраля 22-летний парень сообщил полиции об угоне его автомобиля «Лада Приора», однако долго искать угнанный транспорт не пришлось. Вскоре в участок позвонил житель Дубового и рассказал, что в его машину врезалась та самая «Лада». По словам участника аварии, угонщик был в нетрезвом состоянии и пытался скрыться с места происшествия.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что машину угнал ранее судимый 35-летний житель Шебекинского округа. По его словам, он увидел незапертый автомобиль и решил немного на нём покататься, как уже через 25 минут врезался в машину.
Шебекинца ранее уже привлекали за вождение в нетрезвом виде, а водительских прав у него нет. Теперь же на виновного завели уголовное дело за угон, а также могут возбудить дело за повторное вождение в нетрезвом виде. Санкции предусматривают срок до пяти лет лишения свободы.