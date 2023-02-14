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Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

Пьяный белгородец угнал незапертую машину и через 25 минут попал в ДТП

14 февраля 2023, 19:04
Фото: Пресс-служба УГИБДД России по Белгородской области

Нетрезвый белгородец попал в аварию на угнанном автомобиле

Сотрудники правоохранительных органов благодаря аварии быстро нашли угонщика. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Сюжет
ДТП

Вечером 13 февраля 22-летний парень сообщил полиции об угоне его автомобиля «Лада Приора», однако долго искать угнанный транспорт не пришлось. Вскоре в участок позвонил житель Дубового и рассказал, что в его машину врезалась та самая «Лада». По словам участника аварии, угонщик был в нетрезвом состоянии и пытался скрыться с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что машину угнал ранее судимый 35-летний житель Шебекинского округа. По его словам, он увидел незапертый автомобиль и решил немного на нём покататься, как уже через 25 минут врезался в машину. 

Шебекинца ранее уже привлекали за вождение в нетрезвом виде, а водительских прав у него нет. Теперь же на виновного завели уголовное дело за угон, а также могут возбудить дело за повторное вождение в нетрезвом виде. Санкции предусматривают срок до пяти лет лишения свободы.

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