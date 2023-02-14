Проблемы в приюте для бездомных собак в Белгороде: позиция мэрии и сотрудников

Однако и у коллектива приюта есть вопросы. Ещё до встречи с мэром в группе «Лучика надежды» в ВК появился гневный пост о том, что на деле всё обстоит иначе. В сообществе заявили: информация горадминистрации о том, что «продукты питания, будки и всё остальное закуплено на бюджетные деньги», не соответствуют действительности.