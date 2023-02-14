Проблемы в приюте для бездомных собак в Белгороде: позиция мэрии и сотрудников

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Мэр Белгорода Валентин Демидов 14 февраля посетил приют «Лучик надежды» на улице Коммунальной и встретился с его сотрудниками. По словам градоначальника, появившаяся ранее в Сети информация о роспуске 200 животных — фейк. Вместе с тем у мэра возник ряд вопросов к работе приюта.
Градоначальника не устроило отсутствие горячего питания. По словам Демидова, оборудование для этого есть, деньги на покупку продуктов тоже выделяют. А в вольерах, утверждает мэр, собаки находятся на бетонном полу, хотя у приюта есть солома.
Глава городской администрации добавил, что чипированы не все собаки, а около половины. Многие из них — в ошейниках, «то есть, у них есть хозяева». Из-за этого у Демидова появился вопрос к приёмке животных.
Повторное совещание на территории приюта состоится через неделю.
По информации Белгорблагоустройства, неделю назад в приюте уже начали проводить проверку. Сегодня договорились, что дополнительно управление ветеринарии обследует всех животных. Жду подробные отчёты о каждой собаке, а также по всей финансово-хозяйственной деятельности, сроках устранения нарушений.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Однако и у коллектива приюта есть вопросы. Ещё до встречи с мэром в группе «Лучика надежды» в ВК появился гневный пост о том, что на деле всё обстоит иначе. В сообществе заявили: информация горадминистрации о том, что «продукты питания, будки и всё остальное закуплено на бюджетные деньги», не соответствуют действительности.
Может, они и закупались, но ни одна миска, ни одна будка, ни один килограмм крупы не приехал к нам в приют!
из поста в группе «Лучика Надежды» в ВК
В приюте утверждают, что собак им иногда привозят без сопроводительных документов, из-за чего их не могут поставить на учёт. Стерилизация и медобслуживание, заявили в «Лучике надежды», тоже ложится на плечи руководства.
За полтора года врачи Благоустройства простерилизовали одну собаку. И то неделю назад.
из поста в группе «Лучика Надежды» в ВК
Лекарства в «Лучик надежды» действительно закупили. Однако в группе приюта утверждают, что они «хранятся в закрытых шкафах, ключи от которых забрали».
Напомним, что пост в группе «Лучика» выходил накануне — до сегодняшней встречи.
Ранее белгородцы стали массово оставлять на странице губернатора Белгородской области комментарии с призывом о помощи: жителей региона испугало, что собак из «Лучика надежды» хотят распустить.