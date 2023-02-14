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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Проблемы в приюте для бездомных собак в Белгороде: позиция мэрии и сотрудников

14 февраля 2023, 14:08
Фото: 1MI

В Белгороде пытаются решить проблемы в приюте для бездомных собак

У мэра появились вопросы к руководству приюта на улице Коммунальной. У ухаживающих за бездомными собаками сотрудников тоже есть претензии, в том числе по финансированию.

Мэр Белгорода Валентин Демидов 14 февраля посетил приют «Лучик надежды» на улице Коммунальной и встретился с его сотрудниками. По словам градоначальника, появившаяся ранее в Сети информация о роспуске 200 животных — фейк. Вместе с тем у мэра возник ряд вопросов к работе приюта.

Градоначальника не устроило отсутствие горячего питания. По словам Демидова, оборудование для этого есть, деньги на покупку продуктов тоже выделяют. А в вольерах, утверждает мэр, собаки находятся на бетонном полу, хотя у приюта есть солома.

Глава городской администрации добавил, что чипированы не все собаки, а около половины. Многие из них — в ошейниках, «то есть, у них есть хозяева». Из-за этого у Демидова появился вопрос к приёмке животных.

Повторное совещание на территории приюта состоится через неделю.

По информации Белгорблагоустройства, неделю назад в приюте уже начали проводить проверку. Сегодня договорились, что дополнительно управление ветеринарии обследует всех животных. Жду подробные отчёты о каждой собаке, а также по всей финансово-хозяйственной деятельности, сроках устранения нарушений.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Однако и у коллектива приюта есть вопросы. Ещё до встречи с мэром в группе «Лучика надежды» в ВК появился гневный пост о том, что на деле всё обстоит иначе. В сообществе заявили: информация горадминистрации о том, что «продукты питания, будки и всё остальное закуплено на бюджетные деньги», не соответствуют действительности.

Может, они и закупались, но ни одна миска, ни одна будка, ни один килограмм крупы не приехал к нам в приют!
из поста в группе «Лучика Надежды» в ВК

В приюте утверждают, что собак им иногда привозят без сопроводительных документов, из-за чего их не могут поставить на учёт. Стерилизация и медобслуживание, заявили в «Лучике надежды», тоже ложится на плечи руководства.

За полтора года врачи Благоустройства простерилизовали одну собаку. И то неделю назад.
из поста в группе «Лучика Надежды» в ВК

Лекарства в «Лучик надежды» действительно закупили. Однако в группе приюта утверждают, что они «хранятся в закрытых шкафах, ключи от которых забрали».

Напомним, что пост в группе «Лучика» выходил накануне — до сегодняшней встречи.

Ранее белгородцы стали массово оставлять на странице губернатора Белгородской области комментарии с призывом о помощи: жителей региона испугало, что собак из «Лучика надежды» хотят распустить.

Гладков прокомментировал слухи о выпуске стаи собак из приюта на улицы Белгорода
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#Ася Дугнист#Белгород#Общество#Приют для животных#Приют для собак#Бездомные собаки#Валентин Демидов#Лучик надежды#Город#Новости Белгорода
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