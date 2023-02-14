Под обстрел ВСУ попал ещё один населённый пункт в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Под обстрел ВСУ 14 февраля попала Устинка в Белгородском районе. СМС-предупреждения людям пришли около 13:30. В Сети сообщают, что уведомления местным жителям прислали с опозданием.
По неподтверждённым данным, в населённом пункте насчитали шесть прилётов, но пострадавших нет. Официального комментария по ситуации не было.
Сегодня под обстрел вновь попал и Шебекинский горокруг. Под огнём ВСУ оказалось село Новая Таволжанка. Жителям пришла соответствующая рассылка. Шебекинцы насчитали несколько прилётов, но обошлось без пострадавших. Подтверждения этих данных не было.