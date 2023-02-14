Под обстрел ВСУ попал ещё один населённый пункт в Белгородской области

Сегодня под обстрел вновь попал и Шебекинский горокруг. Под огнём ВСУ оказалось село Новая Таволжанка. Жителям пришла соответствующая рассылка. Шебекинцы насчитали несколько прилётов, но обошлось без пострадавших. Подтверждения этих данных не было.