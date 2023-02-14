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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Под обстрел ВСУ попал ещё один населённый пункт в Белгородской области

14 февраля 2023, 11:19
Фото: Bel.ru
В районе 13:30 под обстрел попало село Устинка. Официальной информации о последствиях не было. Судя по сообщениям в Сети, СМС-уведомления людям пришли с опозданием.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ 14 февраля попала Устинка в Белгородском районе. СМС-предупреждения людям пришли около 13:30. В Сети сообщают, что уведомления местным жителям прислали с опозданием.

По неподтверждённым данным, в населённом пункте насчитали шесть прилётов, но пострадавших нет. Официального комментария по ситуации не было.

Сегодня под обстрел вновь попал и Шебекинский горокруг. Под огнём ВСУ оказалось село Новая Таволжанка. Жителям пришла соответствующая рассылка. Шебекинцы насчитали несколько прилётов, но обошлось без пострадавших. Подтверждения этих данных не было.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгородский район#Обстрел#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Устинка
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