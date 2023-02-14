По «гаражной амнистии» в Белгородской области зарегистрировали 277 гаражей

Закон вступил в силу 1 сентября 2021 года. Чтобы получить возможность регистрации гаража, нужно соблюсти три условия. Необходимо, чтобы гараж был капитальным — имел прочную связь с землёй, строение должно быть построено до 29 декабря 2004 года и не признано самовольной постройкой.