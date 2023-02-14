Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

По «гаражной амнистии» в Белгородской области зарегистрировали 277 гаражей

14 февраля 2023, 10:19
Фото: 1MI
Белгородцам ещё раз напомнили, как определить, попадает ли объект под «гаражную амнистию». Информацией поделились в управлении Росреестра.

По «гаражной амнистии» в Белгородской области зарегистрировали 277 гаражей и 1970 земельных участков. В управлении Росреестра ещё раз напомнили, при каких условиях амнистия доступна.

Закон вступил в силу 1 сентября 2021 года. Чтобы получить возможность регистрации гаража, нужно соблюсти три условия. Необходимо, чтобы гараж был капитальным — имел прочную связь с землёй, строение должно быть построено до 29 декабря 2004 года и не признано самовольной постройкой.

Ранее сообщалось, что для белгородцев упростили получение «гаражной амнистии». Для жителей региона расширили перечень документов, который позволяет упростить процесс оформления земель под гаражами. До этого 466 белгородцам отказали в «гаражной амнистии» из-за отсутствия документов.

Для белгородцев упростили получение «гаражной амнистии»
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за отсутствия документов 466 белгородцам отказали в «гаражной амнистии»Какие документы смогут предоставить белгородцы для оформления «гаражной амнистии»По «гаражной амнистии» белгородцы зарегистрировали 134 земельных участка
#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Гаражная амнистия#Закон#Росреестр#Гаражи#Земельные участки
Подпишитесь
Третий обстрел за день: ВСУ открыли огонь по населённому пункту под Белгородом
Сегодня, 12:35
Белгородские пенсионеры смогут покупать продукты с кешбэком
Сегодня, 08:34
Мы уже понесли убытки: подрядчик из Белгорода пожаловался на задержку выплат КМАрудой
Сегодня, 07:46
На родительские собрания в белгородских школах будут приглашать священников
Сегодня, 13:10
Трое депутатов белгородского горсовета числятся в базе должников судебных приставов
Сегодня, 12:10
Можно ли сейчас оформить загранпаспорт на 10 лет в Белгородской области
Сегодня, 12:58