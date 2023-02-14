Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
По «гаражной амнистии» в Белгородской области зарегистрировали 277 гаражей и 1970 земельных участков. В управлении Росреестра ещё раз напомнили, при каких условиях амнистия доступна.
Закон вступил в силу 1 сентября 2021 года. Чтобы получить возможность регистрации гаража, нужно соблюсти три условия. Необходимо, чтобы гараж был капитальным — имел прочную связь с землёй, строение должно быть построено до 29 декабря 2004 года и не признано самовольной постройкой.