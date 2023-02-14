Пенсионеры жалуются на жестокость персонала в доме-интернате

Женщина уже обращалась в прокуратуру, чтобы эксперты провели проверку — но нарушений не нашли. Тогда курянка взяла всё в свои руки и записала видео с постояльцами. Они рассказывают, как одной бабушке медсестра якобы разбила чашкой голову.