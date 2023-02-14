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Published Сегодня, 11:52

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Updated Сегодня, 11:54

Пенсионеры жалуются на жестокость персонала в доме-интернате

14 февраля 2023, 11:52
Фото: 1MI
Прокуратура проверяет, действительно ли стариков избивают в Доме-интернате социального обслуживания. Скандал произошёл в соседнем с Белгородской областью регионе.

Железногорский Дом-интернат социального обслуживания для пенсионеров стал одной из самых обсуждаемых тем в Курской области. Женщина, которая проработала там санитаркой четыре месяца, рассказала, что происходит в стенах здания.

Курянка утверждает, что персонал якобы регулярно унижает своих постояльцев и даже поднимает на них руку. А за лежачими подопечными ухаживают плохо, добавила женщина. Отметила экс-санитарка и беспредел с медикаментами, пишут «Курские известия».

Женщина уже обращалась в прокуратуру, чтобы эксперты провели проверку — но нарушений не нашли. Тогда курянка взяла всё в свои руки и записала видео с постояльцами. Они рассказывают, как одной бабушке медсестра якобы разбила чашкой голову.

Происшествием заинтересовались в федеральном СК. В пансионате вновь проводится проверка.

Видео: "Курские известия"
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#Ася Дугнист#Черноземье#Общество#Пенсионеры#Пансионат#Дом-интернат#Курская область#Видео
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