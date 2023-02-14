Пенсионеры жалуются на жестокость персонала в доме-интернате

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Железногорский Дом-интернат социального обслуживания для пенсионеров стал одной из самых обсуждаемых тем в Курской области. Женщина, которая проработала там санитаркой четыре месяца, рассказала, что происходит в стенах здания.
Курянка утверждает, что персонал якобы регулярно унижает своих постояльцев и даже поднимает на них руку. А за лежачими подопечными ухаживают плохо, добавила женщина. Отметила экс-санитарка и беспредел с медикаментами, пишут «Курские известия».
Женщина уже обращалась в прокуратуру, чтобы эксперты провели проверку — но нарушений не нашли. Тогда курянка взяла всё в свои руки и записала видео с постояльцами. Они рассказывают, как одной бабушке медсестра якобы разбила чашкой голову.
Происшествием заинтересовались в федеральном СК. В пансионате вновь проводится проверка.