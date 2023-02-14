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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Новый обстрел в Белгородской области: людей попросили уйти в укрытия

14 февраля 2023, 09:19
Фото: Bel.ru

ВСУ вновь открыли огонь по селу под Белгородом

Жителям Шебекинского округа второй день подряд приходит рассылка об обстреле. Белгородцев просят спуститься в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Село Новая Таволжанка в Шебекинском округе попало под обстрел ВСУ. СМС-оповещения местным жителям приходят от РСЧС.

Официальная информация о прилётах и повреждениях не поступала. По данным некоторых источников в Сети, местные жители насчитали несколько прилётов, но обошлось без пострадавших. Однако подтверждения этой информации нет.

Не прошло и суток с момента предыдущего обстрела: вечером 13 февраля жителям Новой Таволжанки и Шебекино также присылали уведомления об атаке с просьбой спуститься в укрытия. Белгородские власти так и не прокомментировали обстрелы.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Новая таволжанка#Шебекинский горокруг#Обстрел#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Укрытия#Приграничье
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