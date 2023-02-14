Новый обстрел в Белгородской области: людей попросили уйти в укрытия

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Село Новая Таволжанка в Шебекинском округе попало под обстрел ВСУ. СМС-оповещения местным жителям приходят от РСЧС.
Официальная информация о прилётах и повреждениях не поступала. По данным некоторых источников в Сети, местные жители насчитали несколько прилётов, но обошлось без пострадавших. Однако подтверждения этой информации нет.
Не прошло и суток с момента предыдущего обстрела: вечером 13 февраля жителям Новой Таволжанки и Шебекино также присылали уведомления об атаке с просьбой спуститься в укрытия. Белгородские власти так и не прокомментировали обстрелы.