Новый маршрут общественного транспорта откроют в Старом Осколе

«Осенью на встрече с жителями проговаривали и сроки, и возможности пустить транспорт. По ряду улиц внесём изменения в комплексную схему организации дорожного движения. Чтобы оно было односторонним и запустить его в кратчайшие сроки. Районы новые. Город потихоньку принимает их от Белгородской ипотечной корпорации», — Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского горокруга.