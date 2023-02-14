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Published Сегодня, 15:59

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Updated Сегодня, 16:01

Новый маршрут общественного транспорта откроют в Старом Осколе

14 февраля 2023, 15:59
Фото: Oskol city
маршрутка в Старом Осколе
Возить людей станут до ИЖС «Набокинские сады». Этот квартал соединят с северо-восточной частью города маршрутом номер 51. Управление транспорта и связи старооскольской администрации проводит конкурс на право перевозок в данном направлении.

Маршрут планируют сделать регулярным. Общественный транспорт будет ездить от микрорайона Степной через "Быль". Пассажирская ветка захватывает микрорайоны Восточный и Королева, Зелёный Лог и Юбилейный. Протяженность - чуть больше 20 километров.

До 27 февраля чиновники принимают документы от владельцев транспортных компаний на участие в конкурсе пассажирских перевозок.

«Набокинские сады» — это отдаленный квартал коттеджной застройки. Расстояние от остановки до ближайших домов - два километра. Добраться до него сейчас можно только на такси или личным транспортом.

Жители неоднократно обращались к местной власти с просьбой пустить сюда общественный транспорт. Долго тема «летала в воздухе» административных кабинетов без ответа.

На прямом эфире 13 февраля старооскольский мэр обещал, что кварталы данной зоны ИЖС вольются в единую транспортную инфраструктуру Старооскольского горокруга поэтапно.

«Осенью на встрече с жителями проговаривали и сроки, и возможности пустить транспорт. По ряду улиц внесём изменения в комплексную схему организации дорожного движения. Чтобы оно было односторонним и запустить его в кратчайшие сроки. Районы новые. Город потихоньку принимает их от Белгородской ипотечной корпорации», — Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского горокруга.

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