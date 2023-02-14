Новый маршрут общественного транспорта откроют в Старом Осколе

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Маршрут планируют сделать регулярным. Общественный транспорт будет ездить от микрорайона Степной через "Быль". Пассажирская ветка захватывает микрорайоны Восточный и Королева, Зелёный Лог и Юбилейный. Протяженность - чуть больше 20 километров.
До 27 февраля чиновники принимают документы от владельцев транспортных компаний на участие в конкурсе пассажирских перевозок.
«Набокинские сады» — это отдаленный квартал коттеджной застройки. Расстояние от остановки до ближайших домов - два километра. Добраться до него сейчас можно только на такси или личным транспортом.
Жители неоднократно обращались к местной власти с просьбой пустить сюда общественный транспорт. Долго тема «летала в воздухе» административных кабинетов без ответа.
На прямом эфире 13 февраля старооскольский мэр обещал, что кварталы данной зоны ИЖС вольются в единую транспортную инфраструктуру Старооскольского горокруга поэтапно.
«Осенью на встрече с жителями проговаривали и сроки, и возможности пустить транспорт. По ряду улиц внесём изменения в комплексную схему организации дорожного движения. Чтобы оно было односторонним и запустить его в кратчайшие сроки. Районы новые. Город потихоньку принимает их от Белгородской ипотечной корпорации», — Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского горокруга.