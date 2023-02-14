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Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

На улицу не будут выпускать 200 собак из белгородского приюта «Лучик надежды»

14 февраля 2023, 17:30
Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода

Мэрия Белгорода поручила исправить нарушения в приюте безнадзорных животных

В приюте находится более 200 собак при норме в 73. Кроме того, животным не хватает подстилок и горячей еды, отметили в мэрии Белгорода.

Ещё 10 февраля белгородцы пожаловались губернатору, что собак из приюта собираются выпустить обратно на улицу. По их словам, в приюте положено находится только 73 собакам, однако их количество достигает 300.

В тот день глава региона Вячеслав Гладков пообещал жителям, что проблему уже решают в администрации города. Сегодня, 14 февраля, мэр Белгорода Валентин Демидов посетил два приюта, находящиеся под руководством Белгорблагоустройства, и проверил условия содержания собак.

Служба по отлову и содержанию безнадзорных животных размещена на двух адресах. На Промышленном проезде, 12 всё в полном порядке – там отложен процесс приёмки, кормления, выгула и устройства собак в добрые руки. Находится в приюте всего 71 питомец, что соответствует нормативу. 

Приют на Промышленном проезде, 12Приют на Промышленном проезде, 12
Приют на Промышленном проезде, 12Приют на Промышленном проезде, 12
Приют на Промышленном проезде, 12Приют на Промышленном проезде, 12
Приют на Промышленном проезде, 12Приют на Промышленном проезде, 12
Приют на Промышленном проезде, 12Приют на Промышленном проезде, 12
Приют на Промышленном проезде, 12
Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода

Однако на втором адресе – Коммунальной, 22 – не всё хорошо. Там есть те проблемы, о которых говорили белгородцы. Помимо скученности собак, в приюте не хватает хороших подстилок и корма. 

Условия достаточно сложные. Набранное количество собак вполне подходит под жестокое обращение с животными. Собаки не устроены, скученные и находятся в различных помещениях. Также там не соблюдаются нормативы по их содержанию.
рассказала об условиях содержания руководитель Центра помощи бездомным животным «Пойдём домой» Ольга Ургант.
Приют на Коммунальной, 22Приют на Коммунальной, 22
Приют на Коммунальной, 22Приют на Коммунальной, 22
Приют на Коммунальной, 22Приют на Коммунальной, 22
Приют на Коммунальной, 22Приют на Коммунальной, 22
Приют на Коммунальной, 22
Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода

Чтобы решить проблему, гендиректору БГБ Евгению Жигалову поручили исправить ситуацию с содержанием животных за неделю. Всех собак осмотрят ветеринары, а нарушения должны устранить.

Через неделю мэр Белгорода снова проведет встречу. Исходя из итогов проверки будут приниматься необходимые меры. О животных можно не беспокоиться. Планов распускать питомцев не было и нет. Главная задача – наладить нормальную работу приюта.
заверили неравнодушных белгородцев в мэрии.
Гладков прокомментировал слухи о выпуске стаи собак из приюта на улицы Белгорода
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#Александра Склярова#Общество#Приют#Бездомные собаки#Бездомные животные#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов
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