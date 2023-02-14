На улицу не будут выпускать 200 собак из белгородского приюта «Лучик надежды»

Служба по отлову и содержанию безнадзорных животных размещена на двух адресах. На Промышленном проезде, 12 всё в полном порядке – там отложен процесс приёмки, кормления, выгула и устройства собак в добрые руки. Находится в приюте всего 71 питомец, что соответствует нормативу.