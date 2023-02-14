На улицу не будут выпускать 200 собак из белгородского приюта «Лучик надежды»

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Ещё 10 февраля белгородцы пожаловались губернатору, что собак из приюта собираются выпустить обратно на улицу. По их словам, в приюте положено находится только 73 собакам, однако их количество достигает 300.
В тот день глава региона Вячеслав Гладков пообещал жителям, что проблему уже решают в администрации города. Сегодня, 14 февраля, мэр Белгорода Валентин Демидов посетил два приюта, находящиеся под руководством Белгорблагоустройства, и проверил условия содержания собак.
Служба по отлову и содержанию безнадзорных животных размещена на двух адресах. На Промышленном проезде, 12 всё в полном порядке – там отложен процесс приёмки, кормления, выгула и устройства собак в добрые руки. Находится в приюте всего 71 питомец, что соответствует нормативу.
Однако на втором адресе – Коммунальной, 22 – не всё хорошо. Там есть те проблемы, о которых говорили белгородцы. Помимо скученности собак, в приюте не хватает хороших подстилок и корма.
Условия достаточно сложные. Набранное количество собак вполне подходит под жестокое обращение с животными. Собаки не устроены, скученные и находятся в различных помещениях. Также там не соблюдаются нормативы по их содержанию.
рассказала об условиях содержания руководитель Центра помощи бездомным животным «Пойдём домой» Ольга Ургант.
Чтобы решить проблему, гендиректору БГБ Евгению Жигалову поручили исправить ситуацию с содержанием животных за неделю. Всех собак осмотрят ветеринары, а нарушения должны устранить.
Через неделю мэр Белгорода снова проведет встречу. Исходя из итогов проверки будут приниматься необходимые меры. О животных можно не беспокоиться. Планов распускать питомцев не было и нет. Главная задача – наладить нормальную работу приюта.
заверили неравнодушных белгородцев в мэрии.