Утро в Белгороде началось с неработающих светофоров

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Сегодня, 14 февраля, в Белгороде не работают светофоры на трёх перекрёстках. Причины отключения не называются. На участках регулируют движение инспекторы ДПС.
Отключены светофоры на перекрёстках:
В Белгорблагоустройстве добавили, что светофор на участке ул. Костюкова — БГТУ не будет работать из-за плановых работ на участке электросетей. Ориентировочное время отключения — до 16:00.
Напомним, в конце января на пересечении проспекта Ватутина и улицы Королёва за неделю автомобилисты сбили три светофора. Последнюю опору повредил водитель автобуса.