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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Утро в Белгороде началось с неработающих светофоров

14 февраля 2023, 06:34
Фото: 1MI

На нескольких перекрёстках в Белгороде не работают светофоры

В управлении ГИБДД по Белгородской области сообщили, что 14 февраля за регулирование движения на нескольких участках будут отвечать инспекторы ДПС.

Сегодня, 14 февраля, в Белгороде не работают светофоры на трёх перекрёстках. Причины отключения не называются. На участках регулируют движение инспекторы ДПС.

Отключены светофоры на перекрёстках:

  • пр. Ватутина — ул. Королёва;
  • ул. Щорса — 5 Августа;
  • ул. Щорса — Губкина.

В Белгорблагоустройстве добавили, что светофор на участке ул. Костюкова — БГТУ не будет работать из-за плановых работ на участке электросетей. Ориентировочное время отключения — до 16:00.

Напомним, в конце января на пересечении проспекта Ватутина и улицы Королёва за неделю автомобилисты сбили три светофора. Последнюю опору повредил водитель автобуса.

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#Ася Дугнист#Белгород#Город#Новости Белгорода#Не работает светофор#Инспектор дпс#Регулировщик
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