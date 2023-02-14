На родительские собрания в белгородских школах будут приглашать священников

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Министр образования области Андрей Милёхин подписал соглашение о сотрудничестве с белгородской митрополией. Речь о совместной работе в сфере духовно-нравственного воспитания молодёжи.
Встреча Милёхина и митрополита Иоанна прошла в православном приходе храма Рождества Христова. Священнослужитель подчеркнул, что митрополия и белгородская система образования уже имеют накопленный опыт в вопросах воспитания молодёжи. В текущей геополитической обстановке объединять усилия нужно ещё больше, считает Иоанн.
Стороны договорились совместно проводить образовательные чтения, День славянской письменности. Священнослужителей пригласят на открытые уроки и родительские собрания. Помимо этого, сотрудники митрополии будут участвовать в экспертизе проектов и учебной литературы в сфере духовно-нравственного образования
Соглашение имеет бессрочный характер.