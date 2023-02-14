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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

На родительские собрания в белгородских школах будут приглашать священников

14 февраля 2023, 13:10
Фото: правительство Белгородской области

Белгородская митрополия и минобразования подписали соглашение о сотрудничестве

Министр образования области Андрей Милёхин подписал соглашение о сотрудничестве с белгородской митрополией. По информации регионального правительства, стороны будут вместе работать над духовно-нравственным воспитанием молодёжи.
Сюжет
Школы

Министр образования области Андрей Милёхин подписал соглашение о сотрудничестве с белгородской митрополией. Речь о совместной работе в сфере духовно-нравственного воспитания молодёжи.

Встреча Милёхина и митрополита Иоанна прошла в православном приходе храма Рождества Христова. Священнослужитель подчеркнул, что митрополия и белгородская система образования уже имеют накопленный опыт в вопросах воспитания молодёжи. В текущей геополитической обстановке объединять усилия нужно ещё больше, считает Иоанн.

Стороны договорились совместно проводить образовательные чтения, День славянской письменности. Священнослужителей пригласят на открытые уроки и родительские собрания. Помимо этого, сотрудники митрополии будут участвовать в экспертизе проектов и учебной литературы в сфере духовно-нравственного образования

Соглашение имеет бессрочный характер.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Андрей Милёхин#Иоанн#Священники#Родительские собрания#Открытые уроки#Соглашение о сотрудничестве#Школы#Митрополия#Общество#Министерство образования
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