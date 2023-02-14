На родительские собрания в белгородских школах будут приглашать священников

Встреча Милёхина и митрополита Иоанна прошла в православном приходе храма Рождества Христова. Священнослужитель подчеркнул, что митрополия и белгородская система образования уже имеют накопленный опыт в вопросах воспитания молодёжи. В текущей геополитической обстановке объединять усилия нужно ещё больше, считает Иоанн.