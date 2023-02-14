Мы уже понесли убытки: подрядчик из Белгорода пожаловался на задержку выплат КМАрудой

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Гендиректор ООО «Кочевник» Антон Хатунцев сообщил о прениях с «Комбинатом КМАруда». Изначально компания Хатунцева занималась вырубкой лесопосадки и корчеванием пней на том месте, где «КМАруда» планирует строить шахту по добыче железной руды. Но, по словам мужчины, в процессе работ возникли некие трудности:
Также мужчина приложил документ: в нём якобы коммерческий директор комбината предлагает «отнестись с пониманием» и не применять штрафные санкции. Что касается оплаты, то из-за «санкционного давления» она будет предоставлена в формате рассрочки.
«Бел.Ру» обратилось за комментарием к «КМАруде». В комбинате нам ответили следующее:
Мы считаем неуместным публичное обсуждение деталей коммерческих переговоров между двумя частными компаниями и выступаем за отстаивание юридическими лицами своих интересов более цивилизованными способами. Все вопросы, которые неизбежно возникают в процессе реализации такого большого проекта, мы оперативно решаем в рабочем порядке.
Как утверждает Хатунцев, его компания уже понесла убытки из-за сложившейся ситуации. Бизнесмен заявляет, что направил претензию «КМАРуде».
Напомним, что ранее «Комбинат КМАруда» суд обязал выплатить 3 млн рублей долга калужскому заводу.