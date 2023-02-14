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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Мы уже понесли убытки: подрядчик из Белгорода пожаловался на задержку выплат КМАрудой

14 февраля 2023, 07:46
Фото: Антон Хатунцев
Гендиректор ООО «Кочевник» Антон Хатунцев пожаловался «Бел.Ру» на задержку выплат «Комбинатом КМАруда». По словам белгородца, губкинский комбинат намеренно не передаёт ему деньги.

Гендиректор ООО «Кочевник» Антон Хатунцев сообщил о прениях с «Комбинатом КМАруда». Изначально компания Хатунцева занималась вырубкой лесопосадки и корчеванием пней на том месте, где «КМАруда» планирует строить шахту по добыче железной руды. Но, по словам мужчины, в процессе работ возникли некие трудности:

  • Когда наступало время «приёмки» частично завершенных этапов, подрядчики сталкивались с задержкой оплаты: приходилось приостанавливать работы и писать письма руководству комбината;
  • После приостановок работ и писем добиться частичной оплаты получалось;
  • После того, как все работы были завершены, оплаты так и не поступило. Хатунцев считает, что комбинат намеренно задерживает выплаты подрядчикам, чтобы «пользоваться денежными средствами для развития предприятия».

Также мужчина приложил документ: в нём якобы коммерческий директор комбината предлагает «отнестись с пониманием» и не применять штрафные санкции. Что касается оплаты, то из-за «санкционного давления» она будет предоставлена в формате рассрочки.

Фото: Антон Хатунцев

«Бел.Ру» обратилось за комментарием к «КМАруде». В комбинате нам ответили следующее:

Мы считаем неуместным публичное обсуждение деталей коммерческих переговоров между двумя частными компаниями и выступаем за отстаивание юридическими лицами своих интересов более цивилизованными способами. Все вопросы, которые неизбежно возникают в процессе реализации такого большого проекта, мы оперативно решаем в рабочем порядке.

Как утверждает Хатунцев, его компания уже понесла убытки из-за сложившейся ситуации. Бизнесмен заявляет, что направил претензию «КМАРуде».

Напомним, что ранее «Комбинат КМАруда» суд обязал выплатить 3 млн рублей долга калужскому заводу.

Губкинский «Комбинат КМАруда» выплатит через суд 3 млн рублей долга калужскому заводу
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