Мы уже понесли убытки: подрядчик из Белгорода пожаловался на задержку выплат КМАрудой

Гендиректор ООО «Кочевник» Антон Хатунцев сообщил о прениях с «Комбинатом КМАруда». Изначально компания Хатунцева занималась вырубкой лесопосадки и корчеванием пней на том месте, где «КМАруда» планирует строить шахту по добыче железной руды. Но, по словам мужчины, в процессе работ возникли некие трудности: