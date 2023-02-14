Можно ли сейчас оформить загранпаспорт на 10 лет в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
По официальным данным, в прошлом году подразделения по вопросам миграции Белгородской области выдали жителям региона порядка 27 000 загранпаспортов с электронным носителем информации. А в январе 2023 года было выдано более 2000 загранпаспортов.
В ведомстве отметили, что среди основных оснований, из-за которых могут отказать в выдаче загранпаспорта, являются:
В прошлом году отказ получили 49 белгородцев, а в текущем году загранпаспорт не выдали трём жителям региона. Среди основных причин отказа - временные ограничения на выезд из Российской Федерации по информации судебных приставов.
С 2 февраля по техническим причинам, не зависящим от МВД России, приём заявлений на выпуск загранпаспорта на десять лет временно приостановили. Об этом на официальном сайте ведомства сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
При этом в белгородском УМВД отметили, что жители региона могут оформить загранпаспорт сроком действия пять лет.
С заявлением о выдаче загранпаспорта можно обратиться:
Для совершеннолетних жителей области список документов следующий (всё необходимо предоставлять в двух экземплярах):
К заявлению также необходимо приложить три фотографии размером 35 мм x 45 мм и по две фотографии на каждого ребёнка (если сведения о детях до 14 лет будут вноситься в паспорт).
В Белгородской области стоимость оформления загранпаспорта на детей до 14 лет составляет 2500 рублей, а для взрослых — 5000 рублей.
Если человек зарегистрирован и находится в Белгородской области — загранпаспорт ему выдадут через месяц. Если прописка в другом регионе — документ будет выдан через три месяца.