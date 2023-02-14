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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Можно ли сейчас оформить загранпаспорт на 10 лет в Белгородской области

14 февраля 2023, 12:58
Фото: 1MI

Белгородцы не смогут оформить загранпаспорт на 10 лет

В 2022 году белгородцам выдали порядка 27 000 загранпаспортов с электронным носителем информации. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Также в ведомстве рассказали, выдают ли сейчас загранпаспорта на десять лет.
Сюжет
УМВД

Сколько белгородцев получили загранпаспорта

По официальным данным, в прошлом году подразделения по вопросам миграции Белгородской области выдали жителям региона порядка 27 000 загранпаспортов с электронным носителем информации. А в январе 2023 года было выдано более 2000 загранпаспортов.

Почему могут отказать

В ведомстве отметили, что среди основных оснований, из-за которых могут отказать в выдаче загранпаспорта, являются:

  • временное ограничение на выезд из страны, либо несогласие законного представителя на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина;
  • представление недостоверных (поддельных или подложных) документов;
  • отсутствие необходимых документов;
  • неуплата госпошлины.

В прошлом году отказ получили 49 белгородцев, а в текущем году загранпаспорт не выдали трём жителям региона. Среди основных причин отказа - временные ограничения на выезд из Российской Федерации по информации судебных приставов.

Можно ли оформить загранпаспорт на 10 лет

С 2 февраля по техническим причинам, не зависящим от МВД России, приём заявлений на выпуск загранпаспорта на десять лет временно приостановили. Об этом на официальном сайте ведомства сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

При этом в белгородском УМВД отметили, что жители региона могут оформить загранпаспорт сроком действия пять лет.

Куда обращаться

С заявлением о выдаче загранпаспорта можно обратиться:

  • в управление по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области (Белгородский проспект, 104б)
  • в МФЦ
  • через портал «Госуслуг»

Какие документы необходимо предоставить

Для совершеннолетних жителей области список документов следующий (всё необходимо предоставлять в двух экземплярах):

  • заявление о выдаче паспорта;
  • сведения об изменении персональных данных (в случае смены фамилии, имени, отчества более одного раза);
  • сведения о трудовой деятельности за последние десять лет;
  • сведения о детях (гражданах Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
  • документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;
  • для военнослужащих, федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов — справку-разрешение от командования;
  • для мужчин от 18 до 27 лет — один из документов, который подтверждает, что человек не призван на военную службу или не направлен на альтернативную гражданскую службу.

К заявлению также необходимо приложить три фотографии размером 35 мм x 45 мм и по две фотографии на каждого ребёнка (если сведения о детях до 14 лет будут вноситься в паспорт).

Госпошлина

В Белгородской области стоимость оформления загранпаспорта на детей до 14 лет составляет 2500 рублей, а для взрослых — 5000 рублей.

Сроки выдачи

Если человек зарегистрирован и находится в Белгородской области — загранпаспорт ему выдадут через месяц. Если прописка в другом регионе — документ будет выдан через три месяца.

 

 

 

Россияне в 2022 году получили 4,35 млн загранпаспортов
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#Кристина Семенчук#Загранпаспорт#Оформление#Документ#УМВД#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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