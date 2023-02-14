Можно ли сейчас оформить загранпаспорт на 10 лет в Белгородской области

Белгородцы не смогут оформить загранпаспорт на 10 лет

В 2022 году белгородцам выдали порядка 27 000 загранпаспортов с электронным носителем информации. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Также в ведомстве рассказали, выдают ли сейчас загранпаспорта на десять лет.

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